Із кожним роком інвестування в землю набуває все більшої популярності. Особливо, ця тенденція значно покращилася, коли цей ринок почав активно відновлюватися після початку повномасштабного вторгнення. А яка ж ситуація з цим зараз і чого чекати в майбутньому? На ці та інші питання під час онлайн-конференції InvestFest відповів співзасновник Zeminvest, Dobrozem та «Перший земельний інвестиційний фонд» — Олександр Чорний.

Зокрема, перше, з чого почав під час свого виступу Чорний, це те, що на користь землі та інвестування в неї говорять чотири фактори: наявність 6 кв. км площі орної землі, 4 кв. км площі чорноземів, 19% с/г угідь Європи перебувають в Україні, а також те, що 27% ріллі Європи перебувають в Україні.

Як зазначив співзасновник Zeminvest, земля, як інвестиційний інструмент, складається з двох основних компонентів: капіталізація + пасивний дохід. За словами Чорного, капіталізація — основний вимір інвестиційної привабливості, бо земля від моменту відкриття перебуває в нижньому ціновому діапазоні.

Якщо йдеться про відкриття ринку землі (2021 року, — Ред.), то тут експерт зазначив, що зріст ціни від цього моменту протягом наступних 8−10 років підніметься на 6−10 тис. доларів. До речі, щодо середнього показнику заробітку на землі, то Чорний навів цифру саме в 10 років.

Щоб зрозуміти, про що йдеться, то спікер навів приклад, як саме зростають ціни на землю в країнах Європи.

Загалом, якщо продовжувати про відкриття ринку землі в Україні, то Чорний виділив чотири особливості:

Успішний сформований аграрний ринок;

Сформована аграрна інфраструктура;

Висока конкуренція з боку орендарів щодо оренди земельних ділянок;

Негативне сприйняття агроспільнотою факту відкриття ринку.

Окремо Чорний зупинився на відновленні ринку сільськогосподарської землі, який завмер після початку повномасштабного вторгнення, але почав поступово оживати восени 2022 року.

Фахівець виділив три причини, які сприяли відновленню ринку та подальшого росту ціни:

Вагома роль агросектору в структурі воєнної економіки; Особливості землі с/х призначення як активу для інвестиції; Зменшення інвестиційних інструментів доступних в Україні.

А що ж з ціною на замлю, починаючи від моменту її запуску 2021 року? Тут для інвесторів ситуація складається, досить непогано.

За словами Чорного, на сьогодні земля все ж таки є одним із найпривабливіших активів в Україні. Яскравим підтвердженням цього є дані Міністерства юстиції, які кажуть про те, що кількість угод купівлі-продажу земель с/х призначення зросла. 2024 року українці купували землю в 1,5 рази частіше, ніж житло.

А що з ситуацією на ринку землі сьогодні та які прогнози на майбутнє? Чорний виділив чотири фактори та чотири наслідки, які наразі відіграють ключові ролі в формуванні цього інструменту інвестування:

Щодо прогнозів на 2025 рік, то співзасновник Zeminvest наголосив на тому, що можливе різке зростання попиту за рахунок трансформації «відкладеного попиту», зростання ціни і відповідно зниження відсотків пасивного доходу, посилення тиску попиту на пропозицію, а також зростання орендної плати. Щодо останнього, то тут Чорний робить прогноз зростання вдвічі протягом 7−10 років.

Наостанок експерт навів два фактори, які можуть мати місце у разі впровадження нормативних змін. Перший — допуск до ринку с/х землі іноземців. І тут Чорний спирається на ухвалення нещодавнього законопроєкта про множинне громадянство. Другий — активний ринок кредитування юридичних та фізичних осіб для придбання с/х землі банківських установ. Тут експерт зазначив, що банки останнім часом до цього почали ставитися більш лояльно, адже бачать, що земля є досить привабливим активом для інвестування. І, можливо, тенденція на кредити для купівлі с/х землі буде лише покращуватися.

