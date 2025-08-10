Українці інвестують в землю для збереження капіталу: ціна в різних регіонах (інфографіка) — Finance.ua

Українці інвестують в землю для збереження капіталу: ціна в різних регіонах (інфографіка) Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

Українці інвестують в землю для збереження капіталу: ціна в різних регіонах (інфографіка)

У зимові місяці 2024/25 рр. середня вартість сотки землі під забудову суттєво не змінювалася. Проте весняні місяці принесли незначне підвищення. У квітні середня ціна по країні становила близько $2 500 за 1 ар (100 м²) — трохи вище рівня грудня 2024 року.

Водночас у гривні спостерігалося помірне зростання — з 99−104 тис. грн/ар наприкінці 2024 р. до 108 тис. грн/ар у квітні 2025 р. Загалом у першому півріччі ринок продемонстрував відносну стабільність із коливаннями в межах кількох відсотків.

«У доларовому еквіваленті загальнонаціональна середня ціна сотки фактично стагнувала (коливалася біля ~$2400−2500), тоді як у гривні — зросла через інфляційний тиск», наголошують аналітики.

У річному вимірі (березень 2024 — березень 2025) ціни на землю під забудову навіть показали приріст +13% (з 31,8 тис. грн до 36,1 тис. грн за соткуза рік). Це свідчить про довгострокову тенденцію до подорожчання.

Середня ціна купівлі-продажу земельних ділянок під забудову у регіонах України на червень 2025-го.

За даними «Увекон», у червні Київ утримує лідерство із середньою ціною пропозиції близько $11−12 тис. за ар (понад 500 000 гривень) за рахунок високої концентрації преміальних ділянок у межах міста.

В Одеській області середня вартість становить приблизно $5,5−5,6 тис./ар, що робить її другим за дорожнечею регіоном України.

Високі показники також фіксуються на заході країни та у центральних областях з розвиненою інфраструктурою.

У Закарпатській області середня ціна пропозицій — близько $2,3−2,4 тис. за сотку,

у Львівській — ≈$2,26 тис./ар.

Дорогими залишаються ділянки і на Вінниччині — в межах $2,9 тис./ар, що перевищує середній рівень навіть по Київській області (~$2,4 тис./ар).

Для Київщини близькість до столиці забезпечує високі ціни — $2,4−2,6 тис. за сотку, залежно від району.

Найнижчі ціни

В північних та центральних регіонах, які менш економічно активні та потерпають від близькості бойових дій. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях середня вартість землі становить $800−900 за ар, подекуди опускаючись нижче (найдешевше — 14−16 тис. грн за сотку).

До цієї групи доступних регіонів також належать Кіровоградщина та окремі райони Херсонської, Миколаївської областей.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.