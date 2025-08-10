Українці інвестують в землю для збереження капіталу: ціна в різних регіонах (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці інвестують в землю для збереження капіталу: ціна в різних регіонах (інфографіка)

Особисті фінанси
14
Українці інвестують в землю для збереження капіталу: ціна в різних регіонах (інфографіка)
Українці інвестують в землю для збереження капіталу: ціна в різних регіонах (інфографіка)
У зимові місяці 2024/25 рр. середня вартість сотки землі під забудову суттєво не змінювалася. Проте весняні місяці принесли незначне підвищення. У квітні середня ціна по країні становила близько $2 500 за 1 ар (100 м²) — трохи вище рівня грудня 2024 року.
Водночас у гривні спостерігалося помірне зростання — з 99−104 тис. грн/ар наприкінці 2024 р. до 108 тис. грн/ар у квітні 2025 р. Загалом у першому півріччі ринок продемонстрував відносну стабільність із коливаннями в межах кількох відсотків.
«У доларовому еквіваленті загальнонаціональна середня ціна сотки фактично стагнувала (коливалася біля ~$2400−2500), тоді як у гривні — зросла через інфляційний тиск»,
наголошують аналітики.

У річному вимірі (березень 2024 — березень 2025) ціни на землю під забудову навіть показали приріст +13% (з 31,8 тис. грн до 36,1 тис. грн за соткуза рік). Це свідчить про довгострокову тенденцію до подорожчання.
Середня ціна купівлі-продажу земельних ділянок під забудову у регіонах України на червень 2025-го.
Українці інвестують в землю для збереження капіталу: ціна в різних регіонах (інфографіка)
За даними «Увекон», у червні Київ утримує лідерство із середньою ціною пропозиції близько $11−12 тис. за ар (понад 500 000 гривень) за рахунок високої концентрації преміальних ділянок у межах міста.
В Одеській області середня вартість становить приблизно $5,5−5,6 тис./ар, що робить її другим за дорожнечею регіоном України.
Високі показники також фіксуються на заході країни та у центральних областях з розвиненою інфраструктурою.
  • У Закарпатській області середня ціна пропозицій — близько $2,3−2,4 тис. за сотку,
  • у Львівській — ≈$2,26 тис./ар.
Дорогими залишаються ділянки і на Вінниччині — в межах $2,9 тис./ар, що перевищує середній рівень навіть по Київській області (~$2,4 тис./ар).
Для Київщини близькість до столиці забезпечує високі ціни — $2,4−2,6 тис. за сотку, залежно від району.
Найнижчі ціни
В північних та центральних регіонах, які менш економічно активні та потерпають від близькості бойових дій. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях середня вартість землі становить $800−900 за ар, подекуди опускаючись нижче (найдешевше — 14−16 тис. грн за сотку).
До цієї групи доступних регіонів також належать Кіровоградщина та окремі райони Херсонської, Миколаївської областей.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems