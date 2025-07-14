Скільки коштує гектар землі в Україні: аналітика за регіонами 2025 — Finance.ua
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Скільки коштує гектар землі в Україні: аналітика за регіонами 2025

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Скільки коштує гектар землі в Україні: аналітика за регіонами 2025
Скільки коштує гектар землі в Україні: аналітика за регіонами 2025
З тих пір, як у липні 2021 року в Україні відкрився ринок землі, вже укладено понад 330 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок. Загалом продали понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн. А середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тис. грн за гектар станом на червень 2025 року.
Про це свідчать дані Опендатабота.

Що відбувалося на ринку землі

Аналітики фіксують, що перші місяці після відкриття ринку були досить активними. Так, у липні 2021 року уклали понад 2 тис. угод, а середня ціна за гектар сягала 95,7 тис. грн. Проте з часом ажіотаж поволі спадав: угод більшало, а середня ціна падала до 33,7 тис. грн у грудні 2021.
Скільки коштує гектар землі в Україні: аналітика за регіонами 2025
Із початком повномасштабної війни ринок сільськогосподарської землі практично завмер: у травні 2022 року було укладено лише 323 угоди. Відновлення розпочалося влітку того ж року, проте активність залишалась низькою — не більше 4,6 тис. угод на місяць, що утричі менше за показники кінця 2021 року.
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У 2023-му ринок поступово стабілізувався. Кількість угод сягала 4−7 тис. на місяць, а середня ціна землі зросла з 39 тис. грн/га на початку року до 42 тис. грн/га наприкінці.
З 2024 року ринок став відкритим і для компаній, що позитивно вплинуло на загальну динаміку. Проте очікуваного стрибка активності не сталося — ймовірно, зазначають в Опендатаботі, через обмеження для компаній із іноземними власниками. Зокрема, половина компаній із топ-10 агросектору за Індексом Опендатабота 2025 має іноземне походження.
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Попри це, починаючи з березня 2024 року, кількість угод щомісяця перевищувала 9 тисяч, а загальний обсяг — понад 1 млрд грн. Ціни у 2024-му варіювались від 43 до 52 тис. грн за гектар.
За підсумками першого півріччя 2025 року ринок демонструє зростання. У порівнянні з першим періодом запуску ринку (липень-грудень 2021-го), кількість угод зросла на 13%, а їхня сума — майже утричі: з 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн.

Середня ціна за гектар у регіонах у 2025 році

Географія цін свідчить про зростаючий інтерес до західних областей, тоді як прифронтові регіони залишаються найбільш доступними для покупців. Водночас загальний тренд на пожвавлення ринку, зростання вартості й кількості угод свідчить про поступове відновлення сектору.

Найдорожчі області:

  • Івано-Франківська — у середньому 126,6 тис. грн/га;
  • Львівська — 118,3 тис. грн/га;
  • Київська — 89,4 тис. грн/га;
  • Тернопільська — 86,9 тис. грн/га;
  • Дніпропетровська (найдорожча серед прифронтових) — 73,9 тис. грн/га.
Скільки коштує гектар землі в Україні: аналітика за регіонами 2025

Найдешевші регіони:

  • Запорізька область — 38,3 тис. грн/га;
  • Херсонська — 39,1 тис. грн/га;
  • Чернігівська — 41,1 тис. грн/га;
  • Миколаївська — 41,6 тис. грн/га;
  • Одеська — 41,8 тис. грн/га.
Скільки коштує гектар землі в Україні: аналітика за регіонами 2025

Регіони з найбільшою кількістю угод у 2025 році:

  • Полтавська область — 5,4 тис. угод;
  • Вінницька область — 5,4 тис. угод;
  • Київська область — 4,7 тис. угод.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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