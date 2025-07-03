Ціна на оренду землі в Україні зросла на 36% після запуску Земельного банку — Finance.ua

Ціна на оренду землі в Україні зросла на 36% після запуску Земельного банку
Середня вартість на суборенду сільськогосподарської землі в Україні з початку 2025 року зросла на 36% у порівнянні з 2024-м — до 72,2 тис. грн за гектар.
Про це повідомив генеральний директор «Земельного банку» Ярослав Ярославський.
Найвищі середні ціни зафіксовані у таких регіонах:
- Івано-Франківська — 47 559 грн/га;
- Полтавська — 40 583 грн/га;
- Черкаська — 39 467 грн/га;
- Вінницька — 39 268 грн/га;
- Кіровоградська — 29 410 грн/га.
Найнижчі середні ціни:
- Закарпатська — 3 251 грн/га;
- Одеська — 7 708 грн/га;
- Миколаївська — 7 588 грн/га.
Для порівняння, у 2024 році середня вартість гектара становила 53 000 грн.
Що вплинуло на зростання ринку землі?
Головний фактор — запуск земельного банку, який активізував ринок суборенди державних земель. У вересні 2024 року запустили Земельний банк, який акумулює державні землі для подальшої суборенди через Prozorro.Продажі.
Основна мета банку — зробити використання держземель прозорим і ефективним, а також стабілізувати ціноутворення.
За словами Ярославського, у користування передано приблизно 40 тис. га державних земель, а активність на приватному ринку через це зросла, що й відобразилось у цінах.
Нагадаємо, у травні 2025 року найбільшу земельну ділянку «Земельного банку» передали в користування на 14 років.
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