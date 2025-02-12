Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло — Finance.ua

Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло Сьогодні 11:05

Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло

452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси торік. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного.

Про це повідомляє Опендатабот.

60% усіх договорів укладено щодо земельних ділянок. Це у 1,5 раза більше, ніж паперів щодо квартир чи будинків: 273 тис. проти 178 тис. угод.

Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%: до 273 тисяч угод. Наразі таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році. До порівняння, тоді нотаріуси засвідчували 306 тис. подібних договорів.

Втім вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 рази нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення.

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Водночас українці стали частіше брати іпотеки — за рік таких угод побільшало на 14%. Це майже 13 тис. об’єктів. Переважно, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми єОселя: 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло торік оформили саме через «єОселю».

Довідка Finance.ua:

Попит на купівлю житла у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані опитування маркетплейсу OLX Нерухомість.

На запитання про плани щодо власної нерухомості 73% респондентів відповіли, що нічого не планують робити у 2025 році зі своїми квадратними метрами. Водночас 15% визнали, що хочуть продати житло, та ще 12% - здавати в оренду.

та ще 12% - здавати в оренду. 64% опитаних зазначили, що не планують цьогоріч купувати нерухомість. 24% лише думають про придбання в перспективі наступних п’яти років. І лише 12% планують купувати майно.

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