Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло — Finance.ua
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Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло

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Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості провели нотаріуси торік. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного.
Про це повідомляє Опендатабот.
60% усіх договорів укладено щодо земельних ділянок. Це у 1,5 раза більше, ніж паперів щодо квартир чи будинків: 273 тис. проти 178 тис. угод.
Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%: до 273 тисяч угод. Наразі таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році. До порівняння, тоді нотаріуси засвідчували 306 тис. подібних договорів.
Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
Втім вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 рази нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення.
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Водночас українці стали частіше брати іпотеки — за рік таких угод побільшало на 14%. Це майже 13 тис. об’єктів. Переважно, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми єОселя: 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло торік оформили саме через «єОселю».
Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло

Довідка Finance.ua:

  • Попит на купівлю житла у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані опитування маркетплейсу OLX Нерухомість.
  • На запитання про плани щодо власної нерухомості 73% респондентів відповіли, що нічого не планують робити у 2025 році зі своїми квадратними метрами. Водночас 15% визнали, що хочуть продати житло, та ще 12% - здавати в оренду.
  • 64% опитаних зазначили, що не планують цьогоріч купувати нерухомість. 24% лише думають про придбання в перспективі наступних п’яти років. І лише 12% планують купувати майно.
На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій. Дізнавайтеся більше за посиланням.

Страхування житла від наслідків «прильоту» 🏠

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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