Які документи потрібні для продажу квартири у 2025 році — Finance.ua

Які документи потрібні для продажу квартири у 2025 році Сьогодні 19:05 — Нерухомість

Які документи потрібні для продажу квартири у 2025 році

Якщо ви вирішили продати квартиру, важливо заздалегідь підготувати всі необхідні документи. Їх відсутність може затримати угоду або навіть зробити її неможливою.

Розповідаємо, які документи потрібні для продажу житла на вторинному ринку. Але перед початком процедури продажу перевірте, чи немає юридичних перешкод, і тільки після цього збирайте документи.

Основні документи для укладання договорів з купівлі-продажу квартири — це паспорт та ідентифікаційний код.

Продавець має надати:

оригінал і копію паспорта;

ідентифікаційний код (якщо в паспорті старого зразка його немає).

Якщо продавець — громадянин іншої країни, потрібен нотаріально завірений переклад паспорта українською мовою.

Документи, що підтверджують право власності

До цього списку входять:

договір купівлі-продажу;

свідоцтво про право власності чи спадщину;

договір дарування, довічного утримання або обміну;

рішення суду, що підтверджує право власності.

Документ повинен бути чинним і зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо право власності було зареєстроване до 2013 року, потрібна довідка з БТІ.

Технічний паспорт на квартиру

У технічному паспорті зазначені:

адреса об’єкта;

загальна площа та планування;

інформація про можливі перепланування.

Технічний паспорт можна отримати в БТІ або у сертифікованих приватних організацій.

Довідка про зареєстрованих осіб

Ця довідка підтверджує, що в квартирі ніхто не прописаний. Цю довідку можна отримати в ЦНАПі або у нотаріуса. Бажано також надати документ про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Витяг з Державного реєстру прав

Цей документ можна замовити онлайн. У витягу зазначені:

власник і співвласники нерухомості;

дата та підстава отримання права власності;

інформація про можливі обтяження чи іпотеки.

Звіт про оцінку квартири

Довідку можна отримати онлайн у Фонді держмайна. Якщо результат автоматичної оцінки не влаштовує, можна звернутися до професійного оцінювача.

Додаткові документи залежно від ситуації

Якщо у квартири кілька співвласників, вони повинні надати:

копії паспортів і коди;

нотаріальну відмову від переважного права на купівлю, якщо продається частка.

Неповнолітні власники

Додатково потрібно:

свідоцтво про народження дитини;

дозвіл органу опіки та піклування.

Дітей, які не є власниками, але зареєстровані у квартирі, потрібно виписати.

Читайте також Податкове відрахування за купівлю квартири 2025: куди звертатися та необхідні документи

Обмежено дієздатні чи недієздатні власники

В такому випадку знадобляться:

рішення суду про обмеження дієздатності;

рішення про призначення опікуна;

дозвіл органу опіки.

Квартира, придбана у шлюбі

Для продажу такої нерухомості потрібна нотаріальна згода чоловіка чи дружини. Якщо пара розлучена, надається рішення суду про поділ майна.

Іпотечна квартира

Продаж такої квартири можливий за згодою банку. Покупець може спочатку погасити іпотеку, а потім оформити угоду.

Приватизована квартира

У цьому випадку всі співвласники мають дати згоду на продаж або письмову відмову від купівлі частки. Якщо співвласник відсутній, він може оформити довіреність.

Важливі моменти

Квартиру не вдасться продати, якщо:

вона перебуває під арештом;

не приватизована;

відсутній важливий співвласник без оформленої довіреності;

є інші правові обмеження.

Щоб зробити Finance.ua ще більш корисним для читачів, ми запустили невеличке опитування. 👉🏻 Ваші відповіді на кілька простих питань допоможуть нам краще зрозуміти ваші інтереси, фінансові цілі та вподобання у контенті, а відтак — робити матеріали максимально актуальними для вас.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.