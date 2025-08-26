Які в monobank є додаткові сервіси для ФОП — Finance.ua

Які в monobank є додаткові сервіси для ФОП Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

Які в monobank є додаткові сервіси для ФОП

безкоштовно. monobank завжди виступає за простоту та зручність. Тому його розробники вирішили не заморочуватись з вигадуванням різних тарифних планів для ФОП, а натомість зробили один для всіх, у якому майже все —

Безготівкове поповнення рахунку ФОП — без комісії. Щодо поповнення готівкою, monobank співпрацює з мережею партнерів, через які є можливість вносити готівку без комісії:

абанк;

Укргазбанк;

Акордбанк;

Універсал Банк;

Укрпошта.

Також є можливість цілодобового поповнення готівкою без комісії через мережі ПТКС Сiti24, Easypay та Укргазбанку

У monobank відсутня комісія на перекази на інші банки. Зняття готівки — зі стандартною комісією 0,9% для всіх ФОП.

Додаткові сервіси для ФОП:

інтернет-еквайринг;

організація послуги «Покупка частинами»;

сервіс для збору донатів Base;

сервіс для власників кафе та ресторанів expirenza by mono;

вебкабінет для бухгалтера.

Нагадаємо, monobank почав встановлювати власні платіжні термінали. Їх уже близько 1200 по Україні. Про це повідомивспівзасновник банку Олег Гороховський. За його словами, термінали вже з’являються в українських містах. Наразі їх встановлено близько 1200. «Але ми тільки почали», — наголосив Гороховський.

У травні monobank почав надавати послугу створення та використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який у банку назвали monoКЕП. З того моменту користувачі можуть створити ключ менш ніж за хвилину та підписувати документи за кілька секунд безпосередньо у мобільному застосунку. Послуга доступна для фізичних осіб, ФОП та бізнесу.

