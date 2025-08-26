Які в monobank є додаткові сервіси для ФОП — Finance.ua
Які в monobank є додаткові сервіси для ФОП

monobank завжди виступає за простоту та зручність. Тому його розробники вирішили не заморочуватись з вигадуванням різних тарифних планів для ФОП, а натомість зробили один для всіх, у якому майже все — безкоштовно.
Безготівкове поповнення рахунку ФОП — без комісії. Щодо поповнення готівкою, monobank співпрацює з мережею партнерів, через які є можливість вносити готівку без комісії:
  • абанк;
  • Укргазбанк;
  • Акордбанк;
  • Універсал Банк;
  • Укрпошта.
Також є можливість цілодобового поповнення готівкою без комісії через мережі ПТКС Сiti24, Easypay та Укргазбанку.
У monobank відсутня комісія на перекази на інші банки. Зняття готівки — зі стандартною комісією 0,9% для всіх ФОП.
Додаткові сервіси для ФОП:
  • інтернет-еквайринг;
  • організація послуги «Покупка частинами»;
  • сервіс для збору донатів Base;
  • сервіс для власників кафе та ресторанів expirenza by mono;
  • вебкабінет для бухгалтера.
Нагадаємо, monobank почав встановлювати власні платіжні термінали. Їх уже близько 1200 по Україні. Про це повідомивспівзасновник банку Олег Гороховський. За його словами, термінали вже з’являються в українських містах. Наразі їх встановлено близько 1200. «Але ми тільки почали», — наголосив Гороховський.
У травні monobank почав надавати послугу створення та використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який у банку назвали monoКЕП. З того моменту користувачі можуть створити ключ менш ніж за хвилину та підписувати документи за кілька секунд безпосередньо у мобільному застосунку. Послуга доступна для фізичних осіб, ФОП та бізнесу.
Тетяна Берегова
Payment systems