У росії збанкрутувала компанія, яка обіцяла створити аналог Starlink — Finance.ua

Приватна російська компанія SR Space, яку в самій країні-агресорі росії подавали як конкурента американської SpaceX, була визнана банкрутом.

Про це свідчать повідомлення російських ЗМІ.

Агентство «Інтерфакс» написало , що 25 серпня Арбітражний суд москви визнав компанію SR Space банкрутом за раніше поданою заявою Федеральної податкової служби рф.

На момент написання новини суд не опублікував деталі справи щодо SR Space. Подробиці залишаються невідомими.

Генеральний директор SR Space Олег Мансуров сказав у коментарі «Інтерфаксу», що компанія має намір домагатися скасування рішення суду. Для цього у неї є 15 днів.

«Як тільки заборгованість буде погашена, справа про банкрутство буде припинена. При цьому всі зобов’язання перед партнерами та контрагентами зберігаються і будуть виконані в повному обсязі найближчим часом. Компанія продовжує роботу», — заявив Мансуров.

Компанія SR Space була заснована у 2022 році та об’єднала ряд дочірніх компаній (SR Rockets, SR Satellites, SR CMS, SR Data), які розробляють ракети та космічні апарати, а також заробляють на аналізі даних з космічних знімків.

Компанія обіцяла створити супутникове угруповання з 521 апарату до 2030 року, яке мало б стати конкурентом системі супутникового зв’язку Starlink від американської компанії SpaceX.

