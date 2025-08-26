Власники Hyundai Ireland інвестували у виробництво цементу в Україні — Finance.ua

Власники Hyundai Ireland інвестували у виробництво цементу в Україні Сьогодні 18:45 — Фондовий ринок

Власники Hyundai Ireland інвестували у виробництво цементу в Україні

Ірландська компанія Divinereach, яку контролюють власники Hyundai Ireland, стала співвласниками заводів «Волинь-цемент» та «Південь-цемент».

Про це пише The Irish Times.

Divinereach стала власником 25% акцій виробника Dyckerhoff, якому в Україні належать заводи «Волинь-цемент» і «Південь-цемент».

Минулого року заводи «Волинь-цемент» та «Південь-цемент» купив виробник будівельних матеріалів — CRH. За умовами Антимонопольного комітету України, він мав передати частку активів третій стороні. Саме нею і стала компанія Divinereach.

The Irish Times пише, що на післявоєнне відновлення Україні буде потрібно 506 мільярдів євро, і цемент буде критично важливим у цьому процесі. Країні знадобиться 20 мільйонів тонн щорічно, але навіть до війни вона могла виробляти лише 11 мільйонів тонн.

CRH інвестувала 600 мільйонів євро в Україну з 1999 року, включаючи 80 мільйонів євро з моменту вторгнення росії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення, фактично за три роки великої війни, собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90−115% залежно від класу житла і продовжує зростати донині. Зросли помітно в ціні бетон, гіпсокартон, штукатурка, плитка. Особливо відчутна нестача скла (великогабаритного, флоат), металопрофілів і систем скління — у проєктах бізнес-класу це стає особливо відчутно.

Очікуваний попит на будівельні матеріали, які знадобляться для відбудови України протягом 5 років, становитиме майже 100 млрд доларів, заявляла раніше голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

