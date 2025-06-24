Україна оцінила потреби на відбудову у понад $520 мільярдів — Мінфін Сьогодні 11:10 — Казна та Політика

Україна оцінила потреби на відбудову у понад $520 мільярдів — Мінфін

Вартість відбудови України вже перевищує 520 мільярдів доларів.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава в інтерв’ю агентству «Укрінформ»

За словами Кави, ця сума передбачає не тільки компенсацію зруйнованого, а й фінансування проєктів, які необхідні для модернізації української економіки. «Це вже понад 520 мільярдів доларів», — зазначив він.

Отримати фінансування Україна планує з різних джерел. Наприклад, за рахунок заморожених російських активів, загальний обсяг яких становить близько $300 мільярдів, а також за допомогою державних і приватних інвестицій.

Публічні кошти, як пояснив заступник міністра, насамперед потрібні для розвитку інфраструктури, логістики, медицини та освіти. Це сфери, які не приносять прямого прибутку і туди може інвестувати лише держава. Однак саме вони можуть створити основу для подальшого залучення приватного капіталу.

На думку Кави, приватних інвесторів можуть зацікавити такі сектори економіки, як агросектор, металургія, машинобудування, IT та інші напрямки.

Єдиного комплексного плану відновлення, на кшталт «Плану Маршалла» для післявоєнної Європи, наразі немає. Натомість Україна веде переговори з окремими країнами щодо різних ініціатив. Зокрема, йдеться про програму Ukraine Facility з боку ЄС і проєкти з партнерами з G7.

Довідка Finance.ua:

у лютому Світовий банк дійшов висновку, що потреби відновлення України протягом наступних 10 років сягатимуть близько 524 млрд доларів. Упродовж 2024 року цей показник зріс на 38 млрд доларів;

за підрахунками Bloomberg, Україні знадобиться 230 мільярдів доларів (9,6 трильйона гривень) на те, щоб відновити інфраструктуру після війни. При цьому у неї спостерігається серйозний розрив між потребою та обіцяним фінансуванням;

Україні на пріоритетне відновлення у 2025 році потрібно 17,3 млрд доларів. Однак із цієї суми наразі вдалося залучити лише 7,4 млрд;

23 червня Україна отримала 190 млн доларів в рамках спільного зі Світовим банком проєкту «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)».

Укрінформ За матеріалами:

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