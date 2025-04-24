Скільки грошей потрібно додатково Україні на відбудову у 2025 році — Finance.ua

Скільки грошей потрібно додатково Україні на відбудову у 2025 році Сьогодні 15:44

Скільки грошей потрібно додатково Україні на відбудову у 2025 році

Україні на пріоритетне відновлення у 2025 році потрібно 17,3 млрд доларів. Однак із цієї суми наразі вдалося залучити лише 7,4 млрд.

Про це розповіла заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова під час Весняних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні 23 квітня.

Посадовиця пояснила, що ці 7,4 млрд доларів вдалося залучити завдяки державному бюджету та підтримці донорів. Тож зараз не вистачає ще 10 млрд доларів.

За словами Зикової, пріоритетними сферами для фінансування швидкого відновлення є житло, енергетика, соціальна та критична інфраструктура (транспорт, тепло- й водопостачання), а також соціальний захист.

Її заява пролунала на засіданні Ради партнерів Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

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Станом на кінець 2024 року, Світовий банк через фонд URTF залучив для підтримки України близько 2 млрд доларів, з яких Україна вже отримала 1,2 млрд грантових коштів. Ці кошти також допомогли розблокувати 6,2 млрд доларів додаткового фінансування для зусиль України з відновлення, відбудови та реформ.

У Міністерстві фінансів зауважили, що підтримані URTF проєкти охопили 20 млн українців.

Довідка Finance.ua:

у лютому Світовий банк дійшов висновку, що потреби відновлення України протягом наступних 10 років сягатимутьблизько 524 млрд доларів. Упродовж 2024 року цей показник зріс на 38 млрд доларів.

за підрахунками Bloomberg, Україні знадобиться 230 мільярдів доларів (9,6 трильйона гривень) на те, щоб відновити інфраструктуру після війни. При цьому у неї спостерігається серйозний розрив між потребою та обіцяним фінансуванням.

hromadske За матеріалами:

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