Україна отримала $190 млн від Світового банку та уряду Японії — Finance.ua
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Україна отримала $190 млн від Світового банку та уряду Японії

Казна та Політика
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Україна отримала $190 млн від Світового банку та уряду Японії
Україна отримала $190 млн від Світового банку та уряду Японії
Україна отримала 190 млн доларів в рамках спільного зі Світовим банком проєкту «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)».
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Проєкт передбачає допомогу Україні у підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури, відновлення мостів.
Позика надається від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у межах Цільового фонду із надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine). Фонд підтримується Урядом Японії.

На що підуть ці гроші

Проєкт DRIVE передбачає:
  • збереження національної мережі доріг (проєктування, виконання та нагляд за будівельними роботами, спрямованими на підтримання в належному стані окремих ділянок національних доріг, у тому числі капітального ремонту доріг і капітального ремонту мостів),
  • реформу національних автомобільних доріг і автомобільного транспорту, періодичний догляд за мережею доріг державного значення,
  • а також технічну допомогу та управління проєктами у сфері підтримки національної дорожньої мережі та транспортному секторі.
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«Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за послідовну підтримку України в умовах війни. Отримані кошти дозволять підтримати стабільність державного бюджету та забезпечити функціонування критичної транспортної інфраструктури. Проєкт DRIVE сприятиме підвищенню стійкості дорожньої мережі, що є важливим елементом економічного відновлення та безпечного сполучення в регіонах, які постраждали від бойових дій», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Угода з Японією

Нагадаємо, у червні Україна та Японія уклали угоду про надання 3 млрд доларів із заморожених активів рф.
Угоду уклали за ініціативою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). З боку Японії угоду підписало агентство з міжнародного співробітництва (JICA).
За словами Шмигаля, 3 млрд доларів уряд спрямує на пріоритетні бюджетні видатки для розвитку економіки й посилення України.
«Загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів. Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України», — додав прем’єр.
За матеріалами:
Finance.ua
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