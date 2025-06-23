НБУ хоче завершити адаптацію фінсектору до стандартів ЄС за два роки — Finance.ua
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НБУ хоче завершити адаптацію фінсектору до стандартів ЄС за два роки

Казна та Політика
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НБУ хоче завершити адаптацію фінсектору до стандартів ЄС за два роки
НБУ хоче завершити адаптацію фінсектору до стандартів ЄС за два роки
Показник відповідності українського фінансового сектору вимогам Європейського Союзу наразі становить 75−77%.
Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в ефірі телемарафону, передає «Інтерфакс-Україна».
За словами Пишного, незалежні заміри засвідчили, що рівень «еквівалентності» українського фінсектору вже перевищує 75%. До 2027 року НБУ планує завершити імплементацію всіх необхідних змін, щоб досягти максимальної відповідності європейському регуляторному полю.
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Очільник НБУ наголосив, що адаптація до стандартів ЄС це не просто «виконання вимог», а складна робота з урахуванням постійних змін у самому Євросоюзі. Зокрема, нині в ЄС триває обговорення нової хвилі дерегуляції, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності.
«Регуляція — це смарт-архітектура. І щоб вона працювала ефективно, потрібно враховувати унікальний досвід України», — зазначив Пишний.
Голова НБУ додав, що певні правові та інституційні елементи ще потребують імплементації. Найближчим часом Нацбанк винесе відповідні пропозиції до Верховної Ради.
«У нас є декілька викликів, зокрема, потреба якнайшвидше імплементувати всі без винятку європейські норми до 2027 року», — наголосив Пишний.
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Нагадаємо, після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту з долара на євро. «Долар для нас — курсоутворювальна валюта. Більшість показників, якими оперує НБУ, обліковуються в доларах. Але наше майбутнє — членство в Євросоюзі. Набуваючи його, ми зобов’язуємось у ще більш далекому майбутньому перейти на євро. Коли ми будемо в ЄС, звичайно, основні наші показники зовнішнього сектора обліковуватимуться в євро», — заявив заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук.
Крім того, голова НБУ Андрій Пишний раніше повідомляв, що Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. «Ця робота складна і вимагає високоякісної, різнобічної підготовки», — зазначив Пишний.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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