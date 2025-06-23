НБУ хоче завершити адаптацію фінсектору до стандартів ЄС за два роки — Finance.ua

НБУ хоче завершити адаптацію фінсектору до стандартів ЄС за два роки Сьогодні 12:34 — Казна та Політика

НБУ хоче завершити адаптацію фінсектору до стандартів ЄС за два роки

Показник відповідності українського фінансового сектору вимогам Європейського Союзу наразі становить 75−77%.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в ефірі телемарафону, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Пишного, незалежні заміри засвідчили, що рівень «еквівалентності» українського фінсектору вже перевищує 75%. До 2027 року НБУ планує завершити імплементацію всіх необхідних змін, щоб досягти максимальної відповідності європейському регуляторному полю.

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Очільник НБУ наголосив, що адаптація до стандартів ЄС це не просто «виконання вимог», а складна робота з урахуванням постійних змін у самому Євросоюзі. Зокрема, нині в ЄС триває обговорення нової хвилі дерегуляції, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності.

«Регуляція — це смарт-архітектура. І щоб вона працювала ефективно, потрібно враховувати унікальний досвід України», — зазначив Пишний.

Голова НБУ додав, що певні правові та інституційні елементи ще потребують імплементації. Найближчим часом Нацбанк винесе відповідні пропозиції до Верховної Ради.

«У нас є декілька викликів, зокрема, потреба якнайшвидше імплементувати всі без винятку європейські норми до 2027 року», — наголосив Пишний.

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Нагадаємо, після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту з долара на євро. «Долар для нас — курсоутворювальна валюта. Більшість показників, якими оперує НБУ, обліковуються в доларах. Але наше майбутнє — членство в Євросоюзі. Набуваючи його, ми зобов’язуємось у ще більш далекому майбутньому перейти на євро. Коли ми будемо в ЄС, звичайно, основні наші показники зовнішнього сектора обліковуватимуться в євро», — заявив заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний раніше повідомляв , що Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. «Ця робота складна і вимагає високоякісної, різнобічної підготовки», — зазначив Пишний.

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