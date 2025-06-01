Стан та стійкість фінансового сектору оцінили найкраще з 2021 року — опитування — Finance.ua
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Стан та стійкість фінансового сектору оцінили найкраще з 2021 року — опитування

Казна та Політика
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Стан та стійкість фінансового сектору оцінили найкраще з 2021 року — опитування
Стан та стійкість фінансового сектору оцінили найкраще з 2021 року — опитування
Керівники найбільших банків та небанківських фінансових установ зберегли позитивні оцінки поточного стану та стійкості фінансового сектору, оцінивши стан справ найліпше із 2021 року.
Про це свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору» за травень 2025 року.

Як оцінюють поточний стан сектору

«За даними опитування, майже половина респондентів оцінили поточний стан сектору як добрий або дуже добрий. Загалом це найліпший показник від повномасштабного вторгнення», — йдеться у повідомленні.
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Зазначаються, що більшість опитуваних не побачили змін у фнсекторі за останні пів року, а також три чверті прогнозують, що його стан не зміниться й у наступні шість місяців.
Дещо менше половини керівників фінустанов визначили рівень ризику в секторі в цілому як середній, на користь оптимістичніших оцінок зменшилася частка респондентів, що оцінювали ризики як дуже високі.
Тож загальний рівень ризику у фінансовому секторі фінустанови оцінили як помірно високий із незначним поліпшенням порівняно з минулим опитуванням.
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З листопада 2022 року більшість респондентів оцінюють стійкість фінансового сектору до значних негативних подій як середню чи високу.

Основні ризики

Основним джерелом системних ризиків у фінансовому секторі, на думку фінустанов, і далі залишається війна з росією, водночас помітно підвищився ризик шахрайства та кіберзагроз (+ 4 позиції з листопада 2024 року, друге місце серед найбільших загроз).
Ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі потрапляють до п’ятірки найбільших джерел ризику вже три опитування поспіль (+1 позиція з листопада 2024 року).
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Водночас суттєво послабилися ризики діяльності правоохоронних органів і судової системи, а також ризики загального рівня корупції, якості законодавства та політичної і соціальної ситуації в країні.
Як зазначила чверть опитаних, схильність фінустанов до ризику надалі підвищується третє опитування поспіль, однак дві третини опитаних заявили про незмінність ризик-апетиту.
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За матеріалами:
Finance.ua
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