Без «кришування» тіньовиків: Гетманцев виступив за однакові правила для всіх бізнесів — Finance.ua
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Без «кришування» тіньовиків: Гетманцев виступив за однакові правила для всіх бізнесів

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Без «кришування» тіньовиків: Гетманцев виступив за однакові правила для всіх бізнесів
Без «кришування» тіньовиків: Гетманцев виступив за однакові правила для всіх бізнесів
Увесь український бізнес має працювати в однакових умовах. Бо поки в Україні буде процвітати «тіньовий» бізнес, чесні підприємці і країна в цілому не зможе нормально розвиватися.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Зі свого першого дня на посаді я відстоюю принципову позицію: закон один для всіх. Всі мають працювати в однакових умовах. Бо поки тінь процвітатиме, не може нормально розвиватися білий бізнес, не може ставати успішною держава в цілому», — зазначив посадовець.
Гетманцев також наголосив, що обурення ситуацією звучить не лише від нього, а й від представників легального бізнесу, які вимагають справедливих умов: «Люди не можуть нормально працювати в умовах, коли поряд ведуть діяльність тіньовики, й конкурентоспроможним ти можеш бути, лише ухиляючись від податків».
Чиновник додав, що йдеться не тільки про «тінь», а й про тих, хто її прикриває.
«Корупція, тим паче зараз — це зрада. Я розділяю вимогу бізнесу, вимогу всього суспільства, що тіньовики й корупціонери мають отримувати справедливе покарання», — заявив він.
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На його думку, викорінення тіньової економіки та корупційних схем — не просто завдання органів влади, а спільна справа всього суспільства. Адже саме кошти, що сьогодні «ховаються в тіні», можуть стати ресурсом для посилення обороноздатності й підвищення соціальних стандартів.
Раніше Гетманцев повідомляв, що загальні збитки держави від несплати податків становлять 400−450 млрд грн на рік. Це приблизно чверть від доходів державного бюджету.
Згідно з даними Міністерства економіки, рівень тіньової економіки в Україні у 2023 році зріс до 40%. Це свідчить про необхідність посилення заходів з детінізації економіки та боротьби з корупцією для забезпечення стабільного розвитку країни
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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