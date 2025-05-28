Без «кришування» тіньовиків: Гетманцев виступив за однакові правила для всіх бізнесів — Finance.ua

Без «кришування» тіньовиків: Гетманцев виступив за однакові правила для всіх бізнесів Вчора 17:31

Без «кришування» тіньовиків: Гетманцев виступив за однакові правила для всіх бізнесів

Увесь український бізнес має працювати в однакових умовах. Бо поки в Україні буде процвітати «тіньовий» бізнес, чесні підприємці і країна в цілому не зможе нормально розвиватися.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Зі свого першого дня на посаді я відстоюю принципову позицію: закон один для всіх. Всі мають працювати в однакових умовах. Бо поки тінь процвітатиме, не може нормально розвиватися білий бізнес, не може ставати успішною держава в цілому», — зазначив посадовець.

Гетманцев також наголосив, що обурення ситуацією звучить не лише від нього, а й від представників легального бізнесу, які вимагають справедливих умов: «Люди не можуть нормально працювати в умовах, коли поряд ведуть діяльність тіньовики, й конкурентоспроможним ти можеш бути, лише ухиляючись від податків».

Чиновник додав, що йдеться не тільки про «тінь», а й про тих, хто її прикриває.

«Корупція, тим паче зараз — це зрада. Я розділяю вимогу бізнесу, вимогу всього суспільства, що тіньовики й корупціонери мають отримувати справедливе покарання», — заявив він.

На його думку, викорінення тіньової економіки та корупційних схем — не просто завдання органів влади, а спільна справа всього суспільства. Адже саме кошти, що сьогодні «ховаються в тіні», можуть стати ресурсом для посилення обороноздатності й підвищення соціальних стандартів.

400−450 млрд грн на рік. Це приблизно чверть від доходів державного бюджету. Раніше Гетманцев повідомляв , що загальні збитки держави від несплати податків становлять. Це приблизно чверть від доходів державного бюджету.

Згідно з даними Міністерства економіки, рівень тіньової економіки в Україні у 2023 році зріс до 40%. Це свідчить про необхідність посилення заходів з детінізації економіки та боротьби з корупцією для забезпечення стабільного розвитку країни

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.