У Мінекономіки підрахували, яка частина української економіки перебуває «в тіні» — Finance.ua

У Мінекономіки підрахували, яка частина української економіки перебуває «в тіні» Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

У Мінекономіки підрахували, яка частина української економіки перебуває «в тіні»

За підрахунками Міністерства економіки, 40% української економіки перебуває «у тіні».

Про це під час брифінгу у середу повідомила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, це стосується й аграрного сектора та експорту аграрної продукції. Закони, які підписав Президент України Володимир Зеленський, спрямовані на боротьбу з «чорним зерном» та неповерненням валютної виручки, дадуть можливість більше контролювати питання повернення валютної виручки від аграрної продукції.

«Я думаю, що по останніх цифрах „сірого“ експорту зерна вам можуть дати оцінку експертну тільки наші зернотрейдери, але зрозуміло, що є частка. Ми рахували, що якщо ми кажемо про тіньову економіку, то 40% - це потенційна цифра знаходження економіки „у тіні“. Я думаю очевидно, що це стосується аграрного сектора, експорту аграрної продукції у тому числі. Тому закон, який підписав Президент, якраз має дати можливість більше контролювати питання повернення валютної виручки від аграрної продукції», — сказала Свириденко.

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Міністерка відзначила, що останні пів року зрушення вже є в цифрах в поверненні валютної виручки.

«Але подивимося в динаміці. Сподіваємося, що у нас до кінця року ситуація поліпшиться», — додала вона.

Свириденко зазначила, що це важливо тим, що, якщо не повернуту валютну виручку, то це ставить під загрозу фінансування державного бюджету.

Довідка Finance.ua:

раніше голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що в тіні економіки України перебуває щонайменше 1,5 трлн грн. Із них 500−600 млрд — могли би надійди до бюджету. Але вивести ці кошти із тіні — це справа не на один рік. Проте держава поступово йде до відбілення цілих галузей, і ця робота тягне за собою збільшення надходжень до бюджету;

держава намагається вивести ринки з тіні та створити рівні умови господарювання для всіх. Це вдалося зробили із торгівлею золотими виробами та в галузі пального.

УНН За матеріалами:

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