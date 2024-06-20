Як вплине на «тіньову» економіку обмеження банківських переказів — Finance.ua

Як вплине на «тіньову» економіку обмеження банківських переказів Сьогодні 19:02 — Фінтех і Картки

Як вплине на «тіньову» економіку обмеження банківських переказів

Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів та введення граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами.

Розглядаючи відповідне рішення, у НБУ аргументували його бажанням ударити по «тіньовій» економіці (зокрема, по гральному бізнесу. — Ред.).

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Як заявив на зустрічі з представниками ЗМІ заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, в НБУ підрахували, що такі ліміти операцій не вплинуть на діяльність 95−98% клієнтів банків. Водночас проводити тіньові платежі зловмисникам, які використовують картки фізосіб, наприклад, для несплати податків та іншої злочинної діяльності, стане складніше і дорожче.

До речі, саме рішення спочатку замислювалося Нацбанком для боротьби з переказами через картки підставних фізичних осіб (т.зв. «дропів» або «грошових мулів». — Ред.).

За даними НБУ, обсяги подібних переказів, які виконують роль грошового забезпечення тіньової економіки, можуть становити мільярди гривень.

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Разом із цим використовуються картки фізичних осіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані. Потім через ці картки проводяться нехарактерні для цих клієнтів платіжні операції на мільйони гривень на день.

У НБУ вважають, що встановлення лімітів на вихідні P2P-перекази виключить можливість використання злочинної схеми за допомогою дропів, що поверне до бюджету близько 1 млрд грн щомісяця.

Довідка Finance.ua:

у травні цього року Національний банк України оголосив, що запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідним переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів. Зараз робочий варіант — 30 вихідних переказів на місяць та 100 000 грн.

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