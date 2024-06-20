Як вплине на «тіньову» економіку обмеження банківських переказів — Finance.ua
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Як вплине на «тіньову» економіку обмеження банківських переказів

Фінтех і Картки
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Як вплине на «тіньову» економіку обмеження банківських переказів
Як вплине на «тіньову» економіку обмеження банківських переказів
Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів та введення граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами.
Про це сказано в статті Finance.ua Обмеження банківських переказів від НБУ: як це вплине на економіку.
Розглядаючи відповідне рішення, у НБУ аргументували його бажанням ударити по «тіньовій» економіці (зокрема, по гральному бізнесу. — Ред.).

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Як заявив на зустрічі з представниками ЗМІ заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, в НБУ підрахували, що такі ліміти операцій не вплинуть на діяльність 95−98% клієнтів банків. Водночас проводити тіньові платежі зловмисникам, які використовують картки фізосіб, наприклад, для несплати податків та іншої злочинної діяльності, стане складніше і дорожче.
До речі, саме рішення спочатку замислювалося Нацбанком для боротьби з переказами через картки підставних фізичних осіб (т.зв. «дропів» або «грошових мулів». — Ред.).
За даними НБУ, обсяги подібних переказів, які виконують роль грошового забезпечення тіньової економіки, можуть становити мільярди гривень.

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Разом із цим використовуються картки фізичних осіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані. Потім через ці картки проводяться нехарактерні для цих клієнтів платіжні операції на мільйони гривень на день.
У НБУ вважають, що встановлення лімітів на вихідні P2P-перекази виключить можливість використання злочинної схеми за допомогою дропів, що поверне до бюджету близько 1 млрд грн щомісяця.

Довідка Finance.ua:

  • у травні цього року Національний банк України оголосив, що запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідним переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів. Зараз робочий варіант — 30 вихідних переказів на місяць та 100 000 грн.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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