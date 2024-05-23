НБУ обмежить перекази з картки на картку — Finance.ua

НБУ обмежить перекази з картки на картку Сьогодні 17:04 — Фінтех і Картки

НБУ обмежить перекази з картки на картку

Національний банк України запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідним переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів.

Про це на зустрічі з журналістами заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає Forbes.

Що пропонує Нацбанк

Фінальний варіант обмежень НБУ ухвалить упродовж місяця, зараз робочий варіант — 30 вихідних переказів на місяць та 100 000 грн.

Обмеження стосуватимуться лише Р2Р-переказів, тобто з картки на картку, вони не торкнуться платежів та інших операцій.

Також обмеження не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень.

Для чого це необхідно

Причина такого рішення — все більша розповсюдженість тіньових фінансових операцій, відомих як ʼдропиʼ, або ʼгрошові мулиʼ. Її суть: шахраї купляють у пересічних громадян — від пенсіонерів до студентів — персональні дані і відкривають банківські картки . Через ці картки проходять сотні і тисячі транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 000 грн, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг.

Такі схеми використовуються у низці галузей, зазначив Олійник. Зокрема, для виплати зарплат у ʼконвертахʼ, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, для операцій при торгівлі наркотиками тощо.

Читайте також: Перекази з картки на картку

Обмеження на перекази не викорінить ці схеми, а поки лише ускладнить роботу шахраїв, вважають у Нацбанку. Тож це лише перший крок для боротьби зі схемами, наступні потребуватимуть змін до законодавства, уточнив Олійник.

Запроваджені обмеження не матимуть впливу на 95−98% клієнтів банків, запевняють у Нацбанку, адже вони і так переказують кошти менше, ніж на вказані суми і роблять менше 30 переказів на місяць.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.