Детінізація економіки допомагає фінансувати армію, але недостатньо, — Гетманцев Сьогодні 16:48

Детінізація економіки допомагає фінансувати армію, але недостатньо, — Гетманцев

Детінізація економіки цього року покрила частину недофінансування армії, але не стільки, скільки потрібно.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев в телеефірі.

«Дійсно є недофінансування армії, але частина цього недофінансування покривається коштом тіньової економіки — 60 мільярдів гривень. Це не стільки, скільки потрібно для армії, але це дуже великі гроші», — заявив він.

На думку Гетьманцева, ці кошти раніше «були в кишенях шахраїв». І завдяки тому, що податківці жорстко ставилися до зловживання з податком на додану вартість, на митниці, ринках підакцизних товарів, — це дозволяє істотно збільшити надходження.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у фінансовому комітеті Ради найближчим часом очікують від уряду пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету.

Поки не відомо, якими будуть нові ставки податку на додану вартість та військового збору.

Національна стратегія доходів на першому етапі не передбачала підвищення податків, але необхідність забезпечувати військових та пов’язаний із цим тиск на бюджет «повинен мати відповідь», каже міністр фінансів Сергій Марченко.



Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.