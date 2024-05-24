Голова Мінфіну прокоментував можливе підвищення податків — Finance.ua

Голова Мінфіну прокоментував можливе підвищення податків Сьогодні 16:04 — Казна та Політика

Голова Мінфіну прокоментував можливе підвищення податків

Національна стратегія доходів на першому етапі не передбачала підвищення податків, але необхідність забезпечувати військових та пов’язаний із цим тиск на бюджет «повинен мати відповідь».

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю «Економічній правді».

На запитання про те, як можуть зрости податки, щоб покрити додаткові потреби оборони, міністр відповів: «Я б уник відповіді на це запитання, бо для того, щоб щось пропонувати, треба це правильно прорахувати і далі бути готовим це захищати».

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Але все ж таки підвищення податків він не виключає.

«Національна стратегія доходів не передбачала підвищення рівня оподаткування на першому етапі. На першому етапі передбачалось створення довіри між бізнесом і владою. Але реальність є іншою, і той шалений додатковий тиск, який ми відчуваємо з точки зору необхідності забезпечення військових за рахунок внутрішнього ресурсу, на жаль, повинен мати відповідь», — сказав Марченко.

Довідка Finance.ua:

раніше видання Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовників в уряді та Верховній Раді повідомило, що через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ);

військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів. Водночас, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2−3%;



у державному бюджеті України утворився розрив на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї через те, що останні півроку допомога Заходу була мінімальною, заявляв Марченко;



Гетманцев каже, що на фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

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