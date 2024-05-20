Скільки грошей в Україні перебуває в тіні, — Гетманцев назвав цифри Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Скільки грошей в Україні перебуває в тіні, — Гетманцев назвав цифри

У тіні економіки України перебуває щонайменше 1,5 трлн грн. Із них 500−600 млрд — могли би надійди до бюджету. Але вивести ці кошти із тіні — це справа не на один рік. Проте держава поступово йде до відбілення цілих галузей, і ця робота тягне за собою збільшення надходжень до бюджету.

Про це в інтервʼю Новини. Live сказав голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«В принципі, результат на табло. Бо про що власне детінізація? Це рівні правила гри для бізнесу, бо бізнес, який перебуває в тіні і веде свою бухгалтерію в екселі чи в зошитах та ховається, подрібнивши свою діяльність на сотні ФОПів, його юридично не існує», — зазначив політик.

За його словами, це бізнес, який не можна ні продати, не можна завести в нього інвестора, його не можна навіть передати у спадок.

«Така економіка точно не може розвиватися, збільшувати свою капіталізацію і дихати вільно. Це не дає можливості проявляти свій підприємницький талант, бо він обмежений схемами ухилення від оподаткування», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

за останні півтора року з офіційного ринку праці України звільнилися приблизно 1,5 млн працівників через необхідність ставати на військовий облік, тому державі треба знайти золоту середину щодо мобілізації;

держава намагається вивести ринки з тіні та створити рівні умови господарювання для всіх. Це вдалося зробили із торгівлею золотими виробами та в галузі пального.

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