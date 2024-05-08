Детінізація торгівлі: в Україні зростає кількість чеків та легального виторгу — Finance.ua

Детінізація торгівлі: в Україні зростає кількість чеків та легального виторгу Сьогодні 09:15 — Фінтех і Картки

Детінізація торгівлі: в Україні зростає кількість чеків та легального виторгу

У квітні в середньому за день покупцям товарів та послуг було надано на 4 млн розрахункових документів більше, ніж у січні, що свідчить про поступову детінізацію торгівлі.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Середньоденна кількість чеків у 2024 році зросла майже на 4 млн шт. — з 22,5 млн шт. у січні до 26,2 млн шт. на день у квітні», — йдеться в повідомленні.

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За словами Гетманцева, збільшення кількості наданих суб'єктами підприємництва розрахункових документів свідчить про поступову детінізацію торгівлі і позитивний результат реформи фіскалізації.

Таку саму тенденцію він фіксує і щодо обсягів щоденного виторгу.

«Щоденний середній виторг зріс із 11 121,6 млн грн у березні до 11 542,08 млн грн у квітні», — зазначив голова фінансового комітету.

Нагадаємо, за неповний 2023 рік Державна податкова служба наклала 1,65 млрд грн штрафів за порушення при роботі з реєстраторами розрахункових операцій (РРО), що втричі перевищує аналогічний показник за 2021 рік.

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Укрінформ За матеріалами:

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