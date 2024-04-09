В Україні видано рекордну за всю історію кількість чеків у березні — Finance.ua

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В Україні видано рекордну за всю історію кількість чеків у березні

Казна та Політика
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В Україні видано рекордну за всю історію кількість чеків у березні
В Україні видано рекордну за всю історію кількість чеків у березні
У березні 2024 року в Україні було здійснено розрахункових операцій на суму 344 770 млн грн та видано 774,87 млн фіскальних чеків, що є наслідок введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Детінізація торгівлі триває. У березні видано рекордну за всю історію кількість чеків», — зауважив народний депутат.

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Він подякував підприємцям, що перейшли на законні цивілізовані практики ведення торгівлі, а також споживачам, які вимагають чек.
«Всі ваші зусилля йдуть на користь фінансування армії», — наголосив Гетманцев.
В Україні видано рекордну за всю історію кількість чеків у березні
Обсяги легальної торгівлі збільшилися в січні-лютому 2024 року по відношенню до січня-лютого 2023 року на третину за низкою показників:
  • розрахункові операції (в гривні) — плюс 38,2%;
  • загальна кількість чеків — плюс 37,3%;
  • нарахування ПДВ — плюс 42,8%.
Як підкреслив Гетманцев, робота триває, і в тіні залишається ще значна частина торгівлі, закликавши споживачів повідомляти про кожний факт невидачі фіскального чеку.
Нагадаємо, закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

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На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.
Пізніше Рада ухвалила законопроєкт № 8401, і цей мораторій був скасований.
Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.
Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).
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