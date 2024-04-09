В Україні видано рекордну за всю історію кількість чеків у березні — Finance.ua

В Україні видано рекордну за всю історію кількість чеків у березні Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

В Україні видано рекордну за всю історію кількість чеків у березні

У березні 2024 року в Україні було здійснено розрахункових операцій на суму 344 770 млн грн та видано 774,87 млн фіскальних чеків, що є наслідок введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Детінізація торгівлі триває. У березні видано рекордну за всю історію кількість чеків», — зауважив народний депутат.

Він подякував підприємцям, що перейшли на законні цивілізовані практики ведення торгівлі, а також споживачам, які вимагають чек.

«Всі ваші зусилля йдуть на користь фінансування армії», — наголосив Гетманцев.

Обсяги легальної торгівлі збільшилися в січні-лютому 2024 року по відношенню до січня-лютого 2023 року на третину за низкою показників:

розрахункові операції (в гривні) — плюс 38,2%;

загальна кількість чеків — плюс 37,3%;

нарахування ПДВ — плюс 42,8%.

Як підкреслив Гетманцев, робота триває, і в тіні залишається ще значна частина торгівлі, закликавши споживачів повідомляти про кожний факт невидачі фіскального чеку.

Нагадаємо, закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт № 8401, і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.