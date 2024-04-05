В Україні 135 видів податкових стягнень, це спонукає підприємців переходити «в тінь» — думка екперта Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

В Україні 135 видів податкових стягнень, це спонукає підприємців переходити «в тінь» — думка екперта

Надмірна кількість — 135 — різних податкових стягнень в Україні спонукає підприємців працювати в тіньовій економіці, яка, за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, становить близько 50% української економіки.

«Зараз основна проблема української податкової системи — це надмірна нагромадженість податкових платежів. У нас на сьогодні 135 видів різних податкових стягнень, і це дуже демотивує підприємницьку діяльність, стимулює тінізацію, що у нас і відбувається" — зазначив Новак.

За його словами, близько 50% української економіки знаходиться «в тіні», і це — прямий наслідок такої надто нагромадженої стягненнями податкової системи України. «Тому ключове завдання в податковій реформі, якби вона здійснювалася, це різке зменшення кількості податкових стягнень. Їх надмірна кількість — це ключова проблема нашої податкової системи», — вважає Новак.

Водночас експерт додав, що порівняно невеликі податкові ставки податку на прибуток і податку на доходи фізосіб, єдиного податку, акцизів можна вважати перевагою чинної податкової системи. Але їхня кількість і адміністрування — це великі її недоліки.

Читайте також Чи треба платити податки тим, хто за кордоном

Новак вважає що основними викликами через таку податкову політику є подальша тінізація української економіки, практика якихось обмежень економічної діяльності, заборон на певні види діяльності, в тому числі пов’язаних з воєнним станом.

«Тобто є речі якісь об'єктивні, а є суб'єктивні, скажімо так, нашарування неефективної податкової політики. Знову повернулася практика хабарів у податковій службі податківцям. Тобто цифровізація нашого життя чомусь ще не дійшла до підприємницької діяльності, і зокрема до податкової системи», — уточнив він.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.