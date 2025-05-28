Уряд продовжив до 5 років період пільгового кредитування для бізнесу в зонах високого воєнного ризику — Finance.ua

Уряд продовжив до 5 років період пільгового кредитування для бізнесу в зонах високого воєнного ризику Сьогодні 09:45 — Кредит&Депозит

Уряд продовжив до 5 років період пільгового кредитування для бізнесу в зонах високого воєнного ризику

Уряд ухвалив рішення продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме протягом перших п’яти років кредитування (замість двох, як було раніше), після чого становитиме 5% річних.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Ми розширили термін, впродовж якого компанії у зонах високого воєнного ризику зможуть виплачувати кредит саме під 1%. Відтепер це п’ять років замість двох. Це більше стабільності для бізнесу і більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток. Нині зони високого воєнного ризику залучають понад 20% всіх кредитів за програмою „5−7-9%“», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

До зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, чи перебувають у безпосередній близькості до фронту або розташовані в зоні ризику ураження.

Серед них — окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, з початку 2025 року бізнес отримав 11,2 тисяч пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму 35,4 млрд гривень. З них 7,5 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на суму 399,6 млрд гривень.

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