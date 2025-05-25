«Доступні кредити 5−7−9%»: підприємці отримали кредитів на понад 33 млрд грн з початку року — Finance.ua

«Доступні кредити 5−7−9%»: підприємці отримали кредитів на понад 33 млрд грн з початку року
З початку 2025 року бізнес отримав 10558 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму 33,6 млрд гривень. Зокрема, минулого тижня українські підприємці отримали 652 пільгові кредити на 2,1 млрд гривень.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Скільки кредитів отримали від початку дії програми
Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на суму 399,6 млрд гривень.
За словами заступника міністра економіки України Андрія Телюпи, переважна більшість нових пільгових кредитів спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв та підтримку підприємств, які працюють у зоні підвищених воєнних ризиків.
«Таким чином програма пільгового кредитування стимулює розвиток реального сектору економіки та сприяє створенню нових робочих місць», — зазначив він.
Від початку року в межах програми бізнес отримав:
- 8,2 млрд грн — інвестиційні кредити;
- 7,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;
- 6,4 млрд грн — на переробку;
- 5,4 млрд грн — на підтримку посівної;
- 5,3 млрд грн — на поповнення обігових коштів.
Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «ПриватБанк» (53,2 тис.), «Ощадбанк» (17,6 тис.) та «Укргазбанк» (6,3 тис.).
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