«Доступні кредити 5−7−9%»: підприємці отримали кредитів на понад 33 млрд грн з початку року — Finance.ua

«Доступні кредити 5−7−9%»: підприємці отримали кредитів на понад 33 млрд грн з початку року Сьогодні 07:04 — Кредит&Депозит

«Доступні кредити 5−7−9%»: підприємці отримали кредитів на понад 33 млрд грн з початку року

З початку 2025 року бізнес отримав 10558 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму 33,6 млрд гривень. Зокрема, минулого тижня українські підприємці отримали 652 пільгові кредити на 2,1 млрд гривень.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Скільки кредитів отримали від початку дії програми

Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 115 тисяч кредитів на суму 399,6 млрд гривень.

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За словами заступника міністра економіки України Андрія Телюпи, переважна більшість нових пільгових кредитів спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв та підтримку підприємств, які працюють у зоні підвищених воєнних ризиків.

«Таким чином програма пільгового кредитування стимулює розвиток реального сектору економіки та сприяє створенню нових робочих місць», — зазначив він.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

8,2 млрд грн — інвестиційні кредити;

7,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

6,4 млрд грн — на переробку;

5,4 млрд грн — на підтримку посівної;

5,3 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, у сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «ПриватБанк» (53,2 тис.), «Ощадбанк» (17,6 тис.) та «Укргазбанк» (6,3 тис.).

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