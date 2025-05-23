Українці стали вдвічі частіше купувати житло в новобудовах за програмою єОселя — Finance.ua

Українці стали вдвічі частіше купувати житло в новобудовах за програмою єОселя Сьогодні 11:15 — Кредит&Депозит

Українці стали вдвічі частіше купувати житло в новобудовах за програмою єОселя

З моменту запуску програми у жовтні 2022 року вже 17 016 українців скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«17 тисяч кредитів, близько 11 тисяч дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі — такими є результати програми на сьогодні. Після оновлення програми в листопаді минулого року все більше людей купують житло саме в новобудовах. Якщо торік їх було 33%, то цього року — майже 60%. Це хороший стимул для будівельного ринку, який активно відновлюється», — наголосила Свириденко.

Яке житло придбали українці від початку 2025 року:

1274 об’єкти першого продажу, серед яких 411 — на стадії будівництва;

902 об’єкти на вторинному ринку.

Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 174 приватних будинків і таунхаусів.

За увесь час дії програми можливістю отримати кредит під 3% річних скористалися 8930 військовослужбовців та працівників сектору безпеки — це понад половина від усіх позичальників (52%). Також пільговою ставкою скористалися:

1345 педагогів;

1341 медик;

350 науковців.

Під 7% кредити отримали:

4105 громадян, які не мають житла;

566 внутрішньо переміщених осіб;

379 ветеранів.

Найбільше житла за програмою придбано у:

Київській області — 4 673;

місті Києві — 3 604;

Львівській області — 1024;

Одеській — 799;

Вінницькій — 740;

Івано-Франківській — 737;

Рівненській — 707;

Волинській — 681;

Дніпропетровській — 545;

Хмельницькій — 543.

Нагадаємо, банки України в лютому видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн. Це на 7% перевищує обсяги січня. Середньозважена ефективна ставка в лютому дещо зросла — до 8,4% річних із 8,3% у січні.

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