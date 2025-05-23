Українці стали вдвічі частіше купувати житло в новобудовах за програмою єОселя — Finance.ua
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Українці стали вдвічі частіше купувати житло в новобудовах за програмою єОселя

Кредит&Депозит
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Українці стали вдвічі частіше купувати житло в новобудовах за програмою єОселя
Українці стали вдвічі частіше купувати житло в новобудовах за програмою єОселя
З моменту запуску програми у жовтні 2022 року вже 17 016 українців скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
«17 тисяч кредитів, близько 11 тисяч дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі — такими є результати програми на сьогодні. Після оновлення програми в листопаді минулого року все більше людей купують житло саме в новобудовах. Якщо торік їх було 33%, то цього року — майже 60%. Це хороший стимул для будівельного ринку, який активно відновлюється», — наголосила Свириденко.
Яке житло придбали українці від початку 2025 року:
  • 1274 об’єкти першого продажу, серед яких 411 — на стадії будівництва;
  • 902 об’єкти на вторинному ринку.
Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 174 приватних будинків і таунхаусів.
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За увесь час дії програми можливістю отримати кредит під 3% річних скористалися 8930 військовослужбовців та працівників сектору безпеки — це понад половина від усіх позичальників (52%). Також пільговою ставкою скористалися:
  • 1345 педагогів;
  • 1341 медик;
  • 350 науковців.
Під 7% кредити отримали:
  • 4105 громадян, які не мають житла;
  • 566 внутрішньо переміщених осіб;
  • 379 ветеранів.
Найбільше житла за програмою придбано у:
  • Київській області — 4 673;
  • місті Києві — 3 604;
  • Львівській області — 1024;
  • Одеській — 799;
  • Вінницькій — 740;
  • Івано-Франківській — 737;
  • Рівненській — 707;
  • Волинській — 681;
  • Дніпропетровській — 545;
  • Хмельницькій — 543.
Нагадаємо, банки України в лютому видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн. Це на 7% перевищує обсяги січня. Середньозважена ефективна ставка в лютому дещо зросла — до 8,4% річних із 8,3% у січні.
За матеріалами:
Finance.ua
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