Обсяги іпотечного кредитування зростають: які ставки пропонують банки — Finance.ua

Обсяги іпотечного кредитування зростають: які ставки пропонують банки Сьогодні 17:16 — Кредит&Депозит

Обсяги іпотечного кредитування зростають: які ставки пропонують банки

Банки України в лютому видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн. Це на 7% перевищує обсяги січня.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, посилаючись на дані опитування банків про іпотечне кредитування.

Роль програми «єОселя»

У повідомленні зазначено, що, як і раніше, переважну більшість кредитів на купівлю нерухомості було надано в межах державної програми доступного кредитування житла «єОселя».

У відомстві зауважили, зміна дизайну програми наприкінці минулого року (зокрема обмеження типу житла, купівля якого може фінансуватися за програмою) надалі відображається на показниках іпотечного кредитування: обсяги кредитування скоротилися в річному вимірі на третину, передусім за рахунок кредитів на придбання житла на вторинному ринку.

Яке житло обирають

Натомість, як уточнюється, зросла частка іпотеки на готове житло від забудовника до 38%, а також на житло, що будується — до 13,6%.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка в лютому дещо зросла — до 8,4% річних із 8,3% у січні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:

у Київській області (204 договори на загальну суму 363,5 млн грн, або 39% від загального обсягу);

у місті Києві (95 договорів на 206,6 млн грн);

у Львівській області (27 договорів на 54,3 млн грн);

в Одеській області (27 договорів на 38,6 млн грн);

у Дніпропетровській області (20 договорів на 32,7 млн грн).

«Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків», — додали в Нацбанку.

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