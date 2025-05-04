Обсяги іпотечного кредитування зростають: які ставки пропонують банки — Finance.ua
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Обсяги іпотечного кредитування зростають: які ставки пропонують банки

Кредит&Депозит
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Обсяги іпотечного кредитування зростають: які ставки пропонують банки
Обсяги іпотечного кредитування зростають: які ставки пропонують банки
Банки України в лютому видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн. Це на 7% перевищує обсяги січня.
Про це повідомляє пресслужба регулятора, посилаючись на дані опитування банків про іпотечне кредитування.

Роль програми «єОселя»

У повідомленні зазначено, що, як і раніше, переважну більшість кредитів на купівлю нерухомості було надано в межах державної програми доступного кредитування житла «єОселя».
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У відомстві зауважили, зміна дизайну програми наприкінці минулого року (зокрема обмеження типу житла, купівля якого може фінансуватися за програмою) надалі відображається на показниках іпотечного кредитування: обсяги кредитування скоротилися в річному вимірі на третину, передусім за рахунок кредитів на придбання житла на вторинному ринку.

Яке житло обирають

Натомість, як уточнюється, зросла частка іпотеки на готове житло від забудовника до 38%, а також на житло, що будується — до 13,6%.
За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка в лютому дещо зросла — до 8,4% річних із 8,3% у січні.
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У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:
  • у Київській області (204 договори на загальну суму 363,5 млн грн, або 39% від загального обсягу);
  • у місті Києві (95 договорів на 206,6 млн грн);
  • у Львівській області (27 договорів на 54,3 млн грн);
  • в Одеській області (27 договорів на 38,6 млн грн);
  • у Дніпропетровській області (20 договорів на 32,7 млн грн).
«Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків», — додали в Нацбанку.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Finance.ua
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