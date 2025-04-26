«єОселя»: українці вже отримали пільгових іпотек на 27,2 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«єОселя»: українці вже отримали пільгових іпотек на 27,2 млрд грн

Кредит&Депозит
33
«єОселя»: українці вже отримали пільгових іпотек на 27,2 млрд грн
«єОселя»: українці вже отримали пільгових іпотек на 27,2 млрд грн
Від початку дії програми доступної іпотеки «єОселя» власниками житла стали 16 517 українських родин. Загальна сума отриманих кредитів становить 27,151 млрд грн.
Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Скільки кредитів отримали цього року

За його словами, у 2025 році 1 677 українців долучилися до програми єОселя, щоб придбати власне житло на загальну суму понад 3 млрд грн.
«Програма має гнучкі умови, низьку ставку за іпотечним кредитом та орієнтована на сучасні реалії, зокрема на потреби молоді, ВПО та інших громадян без житла», — зазначив заступник Міністра.
За минулий тиждень видано 94 кредити на 183,7 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:
  • 34 військовослужбовці та силовики;
  • 7 медиків;
  • 4 педагоги;
  • 3 науковці.
Кредити під 7% отримали:
  • 35 українців без власного житла;
  • 8 ВПО;
  • 3 ветерани.
За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 54 українці, з них на стадії будівництва — 15 об’єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.
Нагадаємо, як зауважила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, державна програма іпотечного кредитування «єОселя» потребує вдосконалення, зокрема переходу від прямого кредитування до компенсації відсоткових ставок.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems