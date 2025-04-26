«єОселя»: українці вже отримали пільгових іпотек на 27,2 млрд грн — Finance.ua

«єОселя»: українці вже отримали пільгових іпотек на 27,2 млрд грн Сьогодні 20:22 — Кредит&Депозит

«єОселя»: українці вже отримали пільгових іпотек на 27,2 млрд грн

Від початку дії програми доступної іпотеки «єОселя» власниками житла стали 16 517 українських родин. Загальна сума отриманих кредитів становить 27,151 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Скільки кредитів отримали цього року

За його словами, у 2025 році 1 677 українців долучилися до програми єОселя, щоб придбати власне житло на загальну суму понад 3 млрд грн.

«Програма має гнучкі умови, низьку ставку за іпотечним кредитом та орієнтована на сучасні реалії, зокрема на потреби молоді, ВПО та інших громадян без житла», — зазначив заступник Міністра.

За минулий тиждень видано 94 кредити на 183,7 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

34 військовослужбовці та силовики;

7 медиків;

4 педагоги;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

35 українців без власного житла;

8 ВПО;

3 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 54 українці, з них на стадії будівництва — 15 об’єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Нагадаємо, як зауважила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, державна програма іпотечного кредитування «єОселя» потребує вдосконалення, зокрема переходу від прямого кредитування до компенсації відсоткових ставок.

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