Федоров розповів, які послуги доступні у сервісі «е-Підприємець» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Федоров розповів, які послуги доступні у сервісі «е-Підприємець»

Казна та Політика
14
Федоров розповів, які послуги доступні у сервісі «е-Підприємець»
Федоров розповів, які послуги доступні у сервісі «е-Підприємець»
У комплексному сервісі «е-Підприємець» для громадян загалом доступні 14 послуг.
Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«У цілому 14 послуг доступно через сервіс „е-Підприємець“. І ми вийшли з бета-тестування, запустили вже цей сервіс», — розповів він.
За словами Федорова, завдяки використанню цього сервісу було відкрито більш ніж 3 тисячі компаній.
Нагадаємо, у грудні 2023 році у «Дії» почали тестувати послугу єПідприємець. Як писали тоді, «найближчим часом у застосунку Дія з’явиться комплексна послуга для бізнесу — єПідприємець. Завдяки їй за однією заявою можна буде отримати всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи. Тож відкрити бізнес можна буде значно простіше та швидше. Долучайтеся до бета-тесту, щоб першими випробувати зручний сервіс».

Дія 4.0: які сервіси з’явилися в оновленому застосунку

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems