Федоров розповів, які послуги доступні у сервісі «е-Підприємець» — Finance.ua

Федоров розповів, які послуги доступні у сервісі «е-Підприємець»
У комплексному сервісі «е-Підприємець» для громадян загалом доступні 14 послуг.
Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«У цілому 14 послуг доступно через сервіс „е-Підприємець“. І ми вийшли з бета-тестування, запустили вже цей сервіс», — розповів він.
За словами Федорова, завдяки використанню цього сервісу було відкрито більш ніж 3 тисячі компаній.
Нагадаємо, у грудні 2023 році у «Дії» почали тестувати послугу єПідприємець. Як писали тоді, «найближчим часом у застосунку Дія з’явиться комплексна послуга для бізнесу — єПідприємець. Завдяки їй за однією заявою можна буде отримати всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи. Тож відкрити бізнес можна буде значно простіше та швидше. Долучайтеся до бета-тесту, щоб першими випробувати зручний сервіс».
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