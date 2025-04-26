«Доступні кредити 5−7−9%»: Скільки коштів отримали аграрії від початку року — Finance.ua
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«Доступні кредити 5−7−9%»: Скільки коштів отримали аграрії від початку року

Кредит&Депозит
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«Доступні кредити 5−7−9%»: Скільки коштів отримали аграрії від початку року
«Доступні кредити 5−7−9%»: Скільки коштів отримали аграрії від початку року
З початку року 2 630 агропідприємств залучили 15,4 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики України.
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Так, з 1 січня 2025 року кредити за програмою «Доступні кредити 5−7-9» надаються сільгоспвиробникам (пролонговуються) за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.
Найактивніше програмою скористалися у таких регіонах:
  • Київська область — 1,71 млрд грн кредитів для 232 агропідприємств.
  • Чернігівська область — 1,53 млрд грн для 192.
  • Кіровоградська область — 1,25 млрд грн для 250.
  • Одеська область — 1,16 млрд грн для 210.
  • Вінницька область — 1,05 млрд грн для 196.
  • Сумська область — 915,2 млн грн для 120.
  • Харківська область — 862,1 млн грн для 138.
  • Полтавська область — 835,1 млн грн для 144.
«Загалом з початку року 6 205 агропідприємств залучили майже 34,6 млрд грн кредитних ресурсів за різними програмами фінансування», — йдеться в повідомленні.
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У міністерстві нагадали, що протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток.
А за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» — 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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