Молодим фермерам надають грант на розвиток власної справи (умови) — Finance.ua

Молодим фермерам надають грант на розвиток власної справи (умови) Сьогодні 13:33 — Кредит&Депозит

Молодим фермерам надають грант на розвиток власної справи (умови)

Фонд родини Богдана Гаврилишина спільно з партнерами оголошує конкурс для молодих підприємців віком 16−29 років. Переможці отримають грант на розвиток свого бізнесу, пише zemliak

У межах конкурсу буде підтримано до 10 молодих підприємців сумою гранту від 70 000 до 200 000 грн.

Про це повідомили у Фонді родини Богдана Гаврилишина.

Взяти участь можна якщо:

виповнилося 16−29 років;

зареєстрований ФОП або юридична особа, зареєстрована не більше 5 років тому;

діяльність ведеться в одній з таких громад:

Чернігівська область: Бахмацька, Бобровицька, Куликівська, Менська, Ніжинська; Харківська область: Балаклійська, Чугуївська, Кегичівська, Пісочинська; Житомирська область: Звягельська; Миколаївська область: Баштанська, Миколаївська; Запорізька область: Запорізька.

Також важливо, щоб бізнес належав до однієї з таких сфер:

агро- або сімейне фермерське господарство;

освітні послуги;

сфера обслуговування;

крафтове виробництво.

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