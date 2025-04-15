Молодим фермерам надають грант на розвиток власної справи (умови) — Finance.ua

Молодим фермерам надають грант на розвиток власної справи (умови)
Фонд родини Богдана Гаврилишина спільно з партнерами оголошує конкурс для молодих підприємців віком 16−29 років. Переможці отримають грант на розвиток свого бізнесу, пише zemliak.
У межах конкурсу буде підтримано до 10 молодих підприємців сумою гранту від 70 000 до 200 000 грн.
Про це повідомили у Фонді родини Богдана Гаврилишина.
Взяти участь можна якщо:
- виповнилося 16−29 років;
- зареєстрований ФОП або юридична особа, зареєстрована не більше 5 років тому;
- діяльність ведеться в одній з таких громад:
Чернігівська область: Бахмацька, Бобровицька, Куликівська, Менська, Ніжинська; Харківська область: Балаклійська, Чугуївська, Кегичівська, Пісочинська; Житомирська область: Звягельська; Миколаївська область: Баштанська, Миколаївська; Запорізька область: Запорізька.
Також важливо, щоб бізнес належав до однієї з таких сфер:
- агро- або сімейне фермерське господарство;
- освітні послуги;
- сфера обслуговування;
- крафтове виробництво.
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