Індекс фінансового стресу в Україні впав до мінімуму з 2022 року — НБУ — Finance.ua
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Індекс фінансового стресу в Україні впав до мінімуму з 2022 року — НБУ

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Індекс фінансового стресу в Україні впав до мінімуму з 2022 року — НБУ
Індекс фінансового стресу в Україні впав до мінімуму з 2022 року — НБУ
Протягом першої половини року Індекс фінансового стресу (ІФС) перебував на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, хоча і був волатильним.
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Національного банку України.
Найбільший внесок в ІФС мав валютний субіндекс, який дещо знизився порівняно з початком року передусім через скорочення обсягів валютних інтервенцій.
Нагадаємо, у травні чистий попит на іноземну валюту на міжбанку збільшився через сезонне скорочення виручки від експорту. У відповідь на це НБУ збільшив обсяг інтервенцій на валютному ринку до 2,9 мільярда доларів США.
Індекс фінансового стресу в Україні впав до мінімуму з 2022 року — НБУ
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Найбільшу волатильність в ІФС спричиняє субіндекс державних цінних паперів. Він змінювався через різкі коливання спредів (різниці в дохідності) за українськими державними єврооблігаціями. Загалом цей субіндекс дещо виріс від початку року.
Поведінка домогосподарств майже не змінилася — відповідний субіндекс залишався стабільним, тому що банки продовжують пропонувати відносно високі ставки за депозитами для громадян.
Субіндекс корпоративних цінних паперів тимчасово зростав, бо ціни на акції українських компаній коливалися на тлі змін у настроях щодо ймовірності мирних перемовин. Але вже на початку літа цей показник знову знизився до мінімуму.
Банківський субіндекс залишається низьким. Навесні були незначні зміни в ліквідності банків, але це суттєво на нього не вплинуло.
Індекс фінансового стресу в Україні впав до мінімуму з 2022 року — НБУ
У Нацбанку наголосили: варто розуміти, що ІФС показує лише поточну ситуацію у фінансовому секторі. Він не дає прогнозів і не вказує на можливі ризики у найближчому чи далекому майбутньому.
Раніше ми повідомляли, що цього тижня ситуація на валютному ринку України очікується стабільною, незважаючи на існуючий несуттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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