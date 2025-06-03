Скільки коштів залучила Україна від ОВДП — дані Нацбанку — Finance.ua
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Скільки коштів залучила Україна від ОВДП — дані Нацбанку

Фондовий ринок
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Скільки коштів залучила Україна від ОВДП — дані Нацбанку
Скільки коштів залучила Україна від ОВДП — дані Нацбанку
За січень-травень 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 157,719 млрд грн, 647,8 млн дол. США та 393,8 млн євро.
Про це свідчить інформація з Депозитарію Нацбанку.
На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 142,385 млрд грн, 952,8 млн дол. США та 475,7 млн євро.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 31 травня 2025 року Уряд України на первинних аукціонах залучив: 1,209 7 трлн грн, 8 993,2 млн дол. США та 2 861,9 млн євро. А на погашення за ОВДП спрямував 817,195 млрд грн, 9,565 млрд дол. США та 2,644 млрд євро.
Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у травні, становила в гривні 17,80% річних, у євро — 3,25% річних. ОВДП, номіновані в доларах США, у травні не розміщувалися.

Хто купує військові ОВДП

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 червня 2025 року він становив:
  • 119, 4млрд грн, або 36,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 травня 2025 року — 101,929 млрд грн, або 32,1%);
  • 1,784 млрд дол. США, або 69,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (станом на 1 травня 2025 року — 1,587 млрд дол. США, або 61,5%);
  • 227 млн євро, або 47,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 травня 2025 року — 237 млн євро, або 54,9%).
Загалом у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 червня 2025 року було військових облігацій на 204,2 млрд грн в еквіваленті. За останній рік портфель облігацій зріс більше ніж в 1,6 раза.
Натомість у власності нерезидентів було облігацій на 9,004 млрд грн, 7,4 млн дол. США та 10,0 млн євро.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство фінансів України в травні 2025 року погасило військові ОВДП на 155,9 млн євро;
  • загалом існують різні види ОВДП — короткострокові, середньострокові, довгострокові, вони можуть бути цільовими — наприклад, військовими, також можуть мати номінал не лише в гривнях, а й в іноземній валюті;
  • обіг облігацій в Україні здійснюється виключно в електронному вигляді. Депозитарієм ОВДП — тобто установою, яка веде їх централізований облік в бездокументарній формі — є НБУ. Детальніше про це и розповідали у статті за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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