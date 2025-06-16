Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки — Finance.ua
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Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

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Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Другий тиждень червня розпочався з помірного «девальваційного» тренду, до середини тижня курс зафіксувався на рівні 41,50 гривня/долар, а з четверга гривня зміцнилася. У п’ятницю тренд на зміцнення гривні підтвердився: курс знизився до 41,4880 гривня/долар. Це свідчить про збалансований попит‑пропозицію на міжбанку та відносну стабільність валютного ринку.
Про це розповіла Ганна Золотько, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank.

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«Очікуються досить вузькі діапазони коливань без підстав для різких рухів», — спрогнозувала експертка.
Загалом офіційний курс Національного банку був таким:
  • 9 червня — 41,4018 грн/$;
  • 10 червня — 41,4919 грн/$;
  • 11 червня — 41,5566 грн/$;
  • 12 червня — 41,5117 грн/$;
  • 13 червня — 41,4880 грн/$.
За підсумками тижня курс у касах банків демонстрував незначне поступове зміцнення гривні та доволі вузький коридор коливань: у понеділок — 41,12−41,66 грн/$, у вівторок та середу був на однаковому рівні — 41,15−41,69 грн/$, у четвер 41,11−41,67, а в п`ятницю закріпився на 41,09/41,63 грн/$. Можна сказати, що інтервенції чи інші фактори не призвели до різких стрибків курсу. Така стабільність створює сприятливі умови для планування валютних операцій і мінімізує ризики для вкладників і бізнесу.
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На валютному ринку України (ВРУ) тиждень починався з помірного зростання вартості долара — понеділок відкрився зі значень 41,41 грн/$, курс плавно зростав і вже ближче до обіду 9 червня досягав 41,51 грн/$, і закінчився перший день тижня 41,55 грн/$. Вівторок-середа показали коливання із 41,53 грн/$ ранку вівторка до 41,48 грн/$ вдень у середу. Хоч 11 червня й закінчився на 41,53 грн/$, четвер стартував з котирувань 41,48 грн/$, поступово котирування змінювалися до позначок 41,51 грн/$ та з обіду почали знижуватися, і закрився день на рівні 41,38 грн/$. П’ятниця, 13-го, гривня стартувала з позначок 41,42 за долар, до кінця дня долар виріс на 5 копійок, закінчивши тиждень на рівні 41,47 грн/$.
Минулого тижня НБУ вдалося трохи зменшити чистий розмір інтервенцій: з 9 по 13 червня — на 16% порівняно з попереднім тижнем: з $638,8 млн до $585,80 млн. Також регулятор зміг відкупити $0,55 млн. Це означає, що НБУ успішно зберігає достатній рівень резервів і ліквідність у гривні, що сприяє поступовій стабілізації курсу й знижує ризики раптових стрибків.
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
У період з 9 по 13 червня поєднання помірних інтервенцій НБУ, відносно стабільних експортних надходжень, очікувань міжнародної фіндопомоги та збалансованої зовнішньої кон’юнктури забезпечило відносно вузький діапазон коливань курсу гривні — 41,38−41,55 грн/$ — і загалом помірковану волатильність на міжбанку.
З 6-го червня запрацював режим довоєнної торгівлі з ЄС із встановленими квотами. Завдяки обмеженням, які діють щодо обсягів експорту зернових, було підтримано пропозицію валюти на міжбанку.
12 червня МВФ анонсував, що найближчим часом може ухвалити рішення про виділення чергового траншу у межах EFF‑програми у розмірі близько $500 млн. Це зміцнює довіру інвесторів та сприяє стабільності курсу. Також м’які коливання курсу зумовлені традиційними збільшеннями у середині червня податковими перерахунками, такі як ПДВ, акцизи, митні платежі до держбюджету.
Цього тижня ситуація на валютному ринку України очікується стабільною, незважаючи на існуючий несуттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.
«Завдяки режиму „керованої гнучкості“ коливання курсу долара можуть бути плавними, без підстав для різких рухів. Така динаміка відповідає збалансованості попиту й пропозиції на міжбанківському ринку та помірній монетарній політиці НБУ», — зазначила банкірка.
За матеріалами:
Finance.ua
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