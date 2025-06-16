Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Другий тиждень червня розпочався з помірного «девальваційного» тренду, до середини тижня курс зафіксувався на рівні 41,50 гривня/долар, а з четверга гривня зміцнилася. У п’ятницю тренд на зміцнення гривні підтвердився: курс знизився до 41,4880 гривня/долар. Це свідчить про збалансований попит‑пропозицію на міжбанку та відносну стабільність валютного ринку.

Про це розповіла Ганна Золотько, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank.

«Очікуються досить вузькі діапазони коливань без підстав для різких рухів», — спрогнозувала експертка.

Загалом офіційний курс Національного банку був таким:

9 червня — 41,4018 грн/$;

10 червня — 41,4919 грн/$;

11 червня — 41,5566 грн/$;

12 червня — 41,5117 грн/$;

13 червня — 41,4880 грн/$.

За підсумками тижня курс у касах банків демонстрував незначне поступове зміцнення гривні та доволі вузький коридор коливань: у понеділок — 41,12−41,66 грн/$, у вівторок та середу був на однаковому рівні — 41,15−41,69 грн/$, у четвер 41,11−41,67, а в п`ятницю закріпився на 41,09/41,63 грн/$. Можна сказати, що інтервенції чи інші фактори не призвели до різких стрибків курсу. Така стабільність створює сприятливі умови для планування валютних операцій і мінімізує ризики для вкладників і бізнесу.

На валютному ринку України (ВРУ) тиждень починався з помірного зростання вартості долара — понеділок відкрився зі значень 41,41 грн/$, курс плавно зростав і вже ближче до обіду 9 червня досягав 41,51 грн/$, і закінчився перший день тижня 41,55 грн/$. Вівторок-середа показали коливання із 41,53 грн/$ ранку вівторка до 41,48 грн/$ вдень у середу. Хоч 11 червня й закінчився на 41,53 грн/$, четвер стартував з котирувань 41,48 грн/$, поступово котирування змінювалися до позначок 41,51 грн/$ та з обіду почали знижуватися, і закрився день на рівні 41,38 грн/$. П’ятниця, 13-го, гривня стартувала з позначок 41,42 за долар, до кінця дня долар виріс на 5 копійок, закінчивши тиждень на рівні 41,47 грн/$.

Минулого тижня НБУ вдалося трохи зменшити чистий розмір інтервенцій: з 9 по 13 червня — на 16% порівняно з попереднім тижнем: з $638,8 млн до $585,80 млн. Також регулятор зміг відкупити $0,55 млн. Це означає, що НБУ успішно зберігає достатній рівень резервів і ліквідність у гривні, що сприяє поступовій стабілізації курсу й знижує ризики раптових стрибків.

У період з 9 по 13 червня поєднання помірних інтервенцій НБУ, відносно стабільних експортних надходжень, очікувань міжнародної фіндопомоги та збалансованої зовнішньої кон’юнктури забезпечило відносно вузький діапазон коливань курсу гривні — 41,38−41,55 грн/$ — і загалом помірковану волатильність на міжбанку.

З 6-го червня запрацював режим довоєнної торгівлі з ЄС із встановленими квотами. Завдяки обмеженням, які діють щодо обсягів експорту зернових, було підтримано пропозицію валюти на міжбанку.

12 червня МВФ анонсував, що найближчим часом може ухвалити рішення про виділення чергового траншу у межах EFF‑програми у розмірі близько $500 млн. Це зміцнює довіру інвесторів та сприяє стабільності курсу. Також м’які коливання курсу зумовлені традиційними збільшеннями у середині червня податковими перерахунками, такі як ПДВ, акцизи, митні платежі до держбюджету.

ситуація на валютному ринку України очікується стабільною, незважаючи на існуючий несуттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією валюти. Цього тижнявалюти.

«Завдяки режиму „керованої гнучкості“ коливання курсу долара можуть бути плавними, без підстав для різких рухів. Така динаміка відповідає збалансованості попиту й пропозиції на міжбанківському ринку та помірній монетарній політиці НБУ», — зазначила банкірка.

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