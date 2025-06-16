Долар, євро чи крипта: поради експерта, як відкоригувати свій портфель — Finance.ua

Долар, євро чи крипта: поради експерта, як відкоригувати свій портфель Сьогодні 08:00 — Валюта

Долар, євро чи крипта: поради експерта, як відкоригувати свій портфель

На тлі потрясінь, які привніс у світову економіку та геополітику Дональд Трамп, українці почали обережніше ставитися до долара.

Про це пише фіансовий аналітик Олексій Козирєв у статті

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На тлі світового просідання долара щодо основних світових валют, а також посилення торгової та військової інтеграції української економіки та населення з Євросоюзом частка євро у заощадженнях наших громадян та товарообігу країни продовжить активно зростати.

Певне зниження довіри в Україні взагалі до всіх фіатних валют спостерігається і загалом за статистикою готівкового ринку, що є позитивним для гривні: у травні 2025 року, вперше з серпня 2023 року, населення навіть більше продало безготівкової валюти, ніж купило, а саме на $32 млн. Для порівняння: ще у січні негативне сальдо становило $189 млн, у березні — $77 млн, а у квітні — $2 млн.

Найнебезпечнішим періодом для гривні поки що можна вважати 2026 рік, у якому ще не закрите питання зовнішнього фінансування видаткової частини нашого бюджету.

Також вимагатиме від уряду, Мінфіну та Нацбанку адекватних рішень необхідність закрити потребу у додаткових 200−400 млрд гривень на потреби оборони беземісійним шляхом.

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Найімовірніше, буде задіяно механізми отримання додаткових фіскальних доходів, вилучення до бюджету частини прибутку Нацбанку та сплати податку на прибуток банками, збільшення обсягів ОВДП в обігу. Також можлива і певна девальвація гривні, але не критична — до рівнів 42−43 гривні з нинішніх близько 41,50 гривень за долар до кінця року, що, в принципі, кореспондує з розрахунками уряду щодо бюджету 2025 року.

Значна волатильність на зовнішніх ринках за парою євро/долар істотно впливатиме на ціни імпортних товарів в Україні, що, зі свого боку, посилить інфляційний тиск. Тому НБУ, за можливості, згладжуватиме на нашому міжбанку не лише коливання долара (до якого поки що прив’язана гривня), а й стрибки євро щодо гривні.

Що радить експерт

Зважаючи на те, що гривня перебуває під постійним тиском воєнних та економічних чинників, а ситуація на світових ринках розвивається дуже динамічно, ставку лише на одну з валют під час вибору інструментів для своїх заощаджень я вважаю дуже ризикованим рішенням.

Просідання долара, викликане політикою Трампа, і паралельне посилення позицій євро, саме за рахунок цього чинника, не можна вважати великою перемогою європейської економіки. Радше, це просто ситуативний вибір інвесторів на користь прогнозованішої валюти та «меншого із двох лих».

На період до кінця липня-початку серпня на грошову частину заощаджень пропонуються наступні пропорції:

50% — у гривневих інструментах із фіксованою дохідністю (депозити, ОВДП, облігації найвідоміших українських емітентів).

50% — у доларі, євро та швейцарському франку у пропорції (до 50% — в американській валюті, до 40% — у євро, до 10% — у швейцарських франках).

Весь портфель активів на цей період підвищеної турбулентності:

кошти — 30% активів у зазначеній вище пропорції.

у зазначеній вище пропорції. нерухомість і земля — 40% (причому із цієї суми 80% — я тримав би саме у житловій нерухомості, 20% — у землі чи комерційній нерухомості).

(причому із цієї суми 80% — я тримав би саме у житловій нерухомості, 20% — у землі чи комерційній нерухомості). 20% — фондовий ринок (у період такої глобальної невизначеності я поки що віддавав би перевагу активам із фіксованою дохідністю).

(у період такої глобальної невизначеності я поки що віддавав би перевагу активам із фіксованою дохідністю). 5−7% — золото, або як економваріант — срібло;

до 3−5% криптовалюта — за бажанням і з апетитом до ризику. Якщо бажання ризикувати немає, то цю частину коштів я теж вклав би додатково в золото, як в актив-притулок.

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