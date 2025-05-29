НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС — Finance.ua
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НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС

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НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС
НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС
Після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро.
Про це заявив заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю виданню Forbes.ua.
«Долар для нас — курсоутворювальна валюта. Більшість показників, якими оперує НБУ, обліковуються в доларах. Але наше майбутнє — членство в Євросоюзі. Набуваючи його, ми зобов’язуємось у ще більш далекому майбутньому перейти на євро. Коли ми будемо в ЄС, звичайно, основні наші показники зовнішнього сектора обліковуватимуться в євро», — заявив Ніколайчук.

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За його словами, у певний момент НБУ повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро.
«Вивчаємо це питання, аналізуємо плюси-мінуси. Але в короткостроковій перспективі таке питання не стоїть», — додав він.
Ніколайчук пояснив, що протягом наступних 10−15 років НБУ буде оцінювати, наскільки Україна готова відмовитися від гривні на користь євро.
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«Багато країн ЄС досі вважають доцільним мати власні валюти і доволі категоричні в цьому. Хоча під час вступу в ЄС вони беруть на себе зобов’язання перейти на євро у певній перспективі», — зазначив заступник голови правління НБУ.
Він додав, що Нацбанк не розглядає включення криптовалют у найближчі п’ять років до національних резервів.

Довідка Finance.ua:

  • Голова НБУ Андрій Пишний раніше повідомляв, що Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. «Ця робота складна і вимагає високоякісної, різнобічної підготовки», — зазначив Пишний.
  • Міжнародний валютний фонд вважає, що для фінансової стабільності України необхідно дотримуватись політики плаваючого курсу гривні. Такий режим передбачено чинною програмою співпраці з фондом.
За матеріалами:
Forbes.ua
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