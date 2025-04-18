Україна готується до приєднання до Єдиної зони платежів у євро — Finance.ua
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Україна готується до приєднання до Єдиної зони платежів у євро

Казна та Політика
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Україна готується до приєднання до Єдиної зони платежів у євро
Україна готується до приєднання до Єдиної зони платежів у євро
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт щодо встановлення законодавчих змін для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Документ передбачає комплексну адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС у сфері фінансового моніторингу, запобігання відмиванню коштів та забезпечення прозорості фінансових операцій.
Серед ключових положень законопроєкту — створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, адміністрування якого здійснюватиме Державна податкова служба України. Також пропонується створення реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або подібних правових утворень, із запровадженням механізму верифікації поданої інформації.
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Окрему увагу приділено впровадженню інституту викривачів у сфері запобігання та протидії, з наданням їм правового захисту, зокрема права на безоплатну вторинну правничу допомогу та заборони на розкриття їхніх персональних даних.
Проєктом також встановлюється обов’язок для Національного банку, банків, інших фінансових установ та постачальників платіжних послуг повідомляти Державну інформаційну систему про відкриття або закриття рахунків, електронних гаманців та індивідуальних сейфів.
Окрім того, законопроєкт:
  • удосконалює процедури верифікації бенефіціарних власників юридичних осіб;
  • посилює санкції за неподання або подання недостовірної інформації;
  • розширює перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
  • закріплює вимоги до внутрішніх документів із питань фінансового моніторингу;
  • узгоджує санкційний механізм з вимогами FATF та директивами ЄС.
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