На відбудову цьогоріч бракує майже $10 млрд — Шмигаль — Finance.ua
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На відбудову цьогоріч бракує майже $10 млрд — Шмигаль

Казна та Політика
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На відбудову цьогоріч бракує майже $10 млрд — Шмигаль
На відбудову цьогоріч бракує майже $10 млрд — Шмигаль, kmu.gov.ua
Загальний дефіцит фінансування для відбудови України в 2025 році оцінюється майже в $10 млрд.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час 13-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів.
Шмигаль зазначив, що бюджетна підтримка України на 2025 рік у розмірі 39,3 мільярда доларів підтверджена міжнародними партнерами. Він наголосив на необхідності планувати заходи на наступний рік для уникнення зменшення зовнішньої фінансової допомоги, критично важливої для стабільності України.
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Прем’єр-міністр відзначив важливість ініціативи ERA та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів.
«Перші транші в межах цього механізму вже поповнили бюджет України та зробили внесок в нашу макроекономічну стабільність. Наступний крок — це повна конфіскація заморожених російських активів. Ці кошти мають стати інструментом відновлення України, символом відповідальності та справедливості», — підкреслив Шмигаль.
Він розповів, що за підтримки партнерів уряд продовжує програму відновлення України за 5 основними напрямками:
  • енергетика;
  • житло;
  • критична та соціальна інфраструктура;
  • гуманітарне розмінування;
  • підтримка приватного сектору.
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«Уряд створив необхідні механізми, аби відновлення було системним, прозорим та пріоритизованим. Мова йде про реформу управління публічними інвестиціями та про Єдиний портфель публічних інвестиційних проектів, затверджений Стратегічною інвестиційною радою», — сказав прем’єр-міністр.
Він повідомив, що у 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення, але при цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у цьому році становить майже 10 млрд доларів. Саме тому, за словами прем’єр-міністра, вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проектів.
За матеріалами:
Finance.ua
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