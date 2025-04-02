На відбудову цьогоріч бракує майже $10 млрд — Шмигаль Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

На відбудову цьогоріч бракує майже $10 млрд — Шмигаль, kmu.gov.ua

Загальний дефіцит фінансування для відбудови України в 2025 році оцінюється майже в $10 млрд.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час 13-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

Шмигаль зазначив, що бюджетна підтримка України на 2025 рік у розмірі 39,3 мільярда доларів підтверджена міжнародними партнерами. Він наголосив на необхідності планувати заходи на наступний рік для уникнення зменшення зовнішньої фінансової допомоги, критично важливої для стабільності України.

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Прем’єр-міністр відзначив важливість ініціативи ERA та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів.

«Перші транші в межах цього механізму вже поповнили бюджет України та зробили внесок в нашу макроекономічну стабільність. Наступний крок — це повна конфіскація заморожених російських активів. Ці кошти мають стати інструментом відновлення України, символом відповідальності та справедливості», — підкреслив Шмигаль.

Він розповів, що за підтримки партнерів уряд продовжує програму відновлення України за 5 основними напрямками:

енергетика;

житло;

критична та соціальна інфраструктура;

гуманітарне розмінування;

підтримка приватного сектору.

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«Уряд створив необхідні механізми, аби відновлення було системним, прозорим та пріоритизованим. Мова йде про реформу управління публічними інвестиціями та про Єдиний портфель публічних інвестиційних проектів, затверджений Стратегічною інвестиційною радою», — сказав прем’єр-міністр.

Він повідомив, що у 2025 році за підтримки донорів уряд виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення, але при цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у цьому році становить майже 10 млрд доларів. Саме тому, за словами прем’єр-міністра, вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проектів.

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