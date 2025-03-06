Які галузі стануть драйверами економічного відновлення — Finance.ua
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Які галузі стануть драйверами економічного відновлення

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Які галузі стануть драйверами економічного відновлення
Які галузі стануть драйверами економічного відновлення
Економіст, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус для Finance.ua аналізував, що чекає на нашу країну в найближчому майбутньому.
За прогнозами експерта, лідерами відновлення будуть кілька ключових галузей:
  • Сільське господарство — один з найстабільніших секторів навіть під час війни.
«Люди можуть відмовитися від технологій, але їжа завжди буде в пріоритеті. Українське сільське господарство вже не раз доводило свою стійкість у кризових ситуаціях», — пояснює Ус.
  • Високотехнологічне виробництво, зокрема дрони — війна прискорила розвиток військових технологій, які можуть бути адаптовані до цивільних потреб, зокрема логістики та доставки.
За словами експерта, йдеться насамперед про конверсію цього інструменту, переведення його в більш мирне середовище, про що частково лунають заяви з США, від того ж Ілона Маска, якщо вірити засобам масової інформації.
«Він (Ілон Маск — Ред.) хоче мати таксі з дронів для доставки товарів. І тут Україна може, враховуючи досвід використання дронів, дуже непогано допомогти тим, хто захоче інвестувати в ці сфери. Ба більше, певне виробництво може бути і в Україні», — вважає економіст.
  • Видобуток рідкісноземельних металів — Україна має значні поклади стратегічних ресурсів, що привертає увагу світових корпорацій.
«Подивимося, чи угода зрештою буде, але вже сам факт, що на це звертають увагу, що, зрештою, згадали, що в Україні є багаті поклади, також може допомогти нашій економіці отримати гроші, особливо тоді, коли вони на перших етапах дуже будуть потрібні», — наголосив Іван Ус.
Про все це та багато іншого ми пишемо у нашій статті:

Що, якщо завтра закінчення війни. Що буде з Україною в економічному плані

За матеріалами:
Finance.ua
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