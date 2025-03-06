Які галузі стануть драйверами економічного відновлення — Finance.ua

Які галузі стануть драйверами економічного відновлення Сьогодні 08:00

Які галузі стануть драйверами економічного відновлення

Економіст, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус для Finance.ua аналізував, що чекає на нашу країну в найближчому майбутньому.

За прогнозами експерта, лідерами відновлення будуть кілька ключових галузей:

Сільське господарство — один з найстабільніших секторів навіть під час війни.

«Люди можуть відмовитися від технологій, але їжа завжди буде в пріоритеті. Українське сільське господарство вже не раз доводило свою стійкість у кризових ситуаціях», — пояснює Ус.

Високотехнологічне виробництво, зокрема дрони — війна прискорила розвиток військових технологій, які можуть бути адаптовані до цивільних потреб, зокрема логістики та доставки.

За словами експерта, йдеться насамперед про конверсію цього інструменту, переведення його в більш мирне середовище, про що частково лунають заяви з США, від того ж Ілона Маска, якщо вірити засобам масової інформації.

«Він (Ілон Маск — Ред.) хоче мати таксі з дронів для доставки товарів. І тут Україна може, враховуючи досвід використання дронів, дуже непогано допомогти тим, хто захоче інвестувати в ці сфери. Ба більше, певне виробництво може бути і в Україні», — вважає економіст.

Видобуток рідкісноземельних металів — Україна має значні поклади стратегічних ресурсів, що привертає увагу світових корпорацій.

«Подивимося, чи угода зрештою буде, але вже сам факт, що на це звертають увагу, що, зрештою, згадали, що в Україні є багаті поклади, також може допомогти нашій економіці отримати гроші, особливо тоді, коли вони на перших етапах дуже будуть потрібні», — наголосив Іван Ус.

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