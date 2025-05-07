Як війна переписала собівартість квадратного метра — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як війна переписала собівартість квадратного метра

Нерухомість
172
Як війна переписала собівартість квадратного метра
Як війна переписала собівартість квадратного метра
Від початку повномасштабного вторгнення, фактично за три роки великої війни, собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90−115% залежно від класу житла і продовжує зростати донині. Причини — не лише в ціні матеріалів, а в системній нестачі кадрів й кризі постачання ключових позицій.
Про це заявив директор з будівництва групи компаній DIM Володимир Жигман.
«Сьогодні на будівництві працює лише 40−50% працівників від довоєнного рівня. Частина виїхала, частина служить у ЗСУ. Бракує кваліфікованих зварювальників, крановщиків, висотників, операторів спецтехніки — але навіть звичайних різноробів уже не вистачає», — коментує Жигман.
За словами Жигмана, дефіцит робочої сили змушує компанії підвищувати зарплати, залучати підрядників з інших регіонів, а в окремих випадках — з-за кордону. Це напряму впливає на собівартість будівництва. Від початку року собівартість в сегменті комфорт+ зросла на 17% до $850−1000/кв.м.
Що ще здорожчало:
  • Будматеріали. Зросли помітно в ціні бетон, гіпсокартон, штукатурка, плитка. Особливо відчутна нестача скла (великогабаритного, флоат), металопрофілів і систем скління — у проєктах бізнес-класу це стає особливо відчутно.
  • Фасади. У проєктах класу «комфорт» застосовується «мокрий фасад», у бізнес-сегменті — дорогі системи з керамограніту, а в окремих кейсах — навіть натуральний камінь, як-от травертин. Ціни на них зросли на 25−40% за рік.
  • Інженерія. Усе більше девелоперів відмовляються від електрокотлів, що були популярні у 2022−2023 роках, через складнощі з постачанням, здорожчання електрообладнання і систематичними аварійними та стабілізаційними відключеннями. Газові системи стають актуальними там, де дозволяє висотність і ДБН.
Орієнтовне середнє зростання цін на основні будівельні матеріали в Україні від початку повномасштабної війни (лютий 2022 року) до травня 2025 року становить від 40 до 60%.
Наприклад, бетон здорожчав фактично вполовину, що пов’язано з підвищенням вартості палива, логістичними труднощами та зниженням виробничих потужностей до 30−40% від довоєнного рівня.
Читайте також
Вартість гіпсокартону збільшилась на 35−45%. Причини включають подорожчання сировини, зокрема гіпсу, та зростання енергетичних витрат.
Приблизно в цьому ж діапазоні спостерігається і зростання вартості штукатурки — 30−40%. Це зумовлено підвищенням цін на цемент і наповнювачі, а також збільшенням витрат на енергоносії. Плитка теж подорожчала: зростання на 50−60%. Основні фактори — імпортозалежність, зростання вартості логістики та енергетичних ресурсів.
Частка імпортних будматеріалів у середньостатистичному проєкті зросла фактично вдвічі: з 12−14% у 2021 році до 23% у 2023-му, і майже досягла 25% у 2024 році. Такі дані наводять у DIM, посилаючись на власні аналітичні дані.

Довідка Finance.ua:

  • за даними ЛУН, потенційні покупці переконані, надалі ціни на первинці та вторинці на столичному ринку нерухомості продовжуватимуть зростати;
  • за оновленими статистиками європейських держав стало відомо, що українці активно купують нерухомість у двох країнах. Йдеться про Польщу та Туреччину;
  • протягом 2023−2024 років український будівельний ринок показав позитивну динаміку. Цьому сприяли активізація економічної активності в центральних і західних регіонах, а також відновлення зруйнованої війною інфраструктури та програми захисту енергооб’єктів. Водночас обсяг самого ринку ще залишається майже вдвічі меншим за рівень довоєнного 2021 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems