Як війна переписала собівартість квадратного метра — Finance.ua

Як війна переписала собівартість квадратного метра Сьогодні 16:03 — Нерухомість

Як війна переписала собівартість квадратного метра

Від початку повномасштабного вторгнення, фактично за три роки великої війни, собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90−115% залежно від класу житла і продовжує зростати донині. Причини — не лише в ціні матеріалів, а в системній нестачі кадрів й кризі постачання ключових позицій.

Про це заявив директор з будівництва групи компаній DIM Володимир Жигман.

«Сьогодні на будівництві працює лише 40−50% працівників від довоєнного рівня. Частина виїхала, частина служить у ЗСУ. Бракує кваліфікованих зварювальників, крановщиків, висотників, операторів спецтехніки — але навіть звичайних різноробів уже не вистачає», — коментує Жигман.

За словами Жигмана, дефіцит робочої сили змушує компанії підвищувати зарплати, залучати підрядників з інших регіонів, а в окремих випадках — з-за кордону. Це напряму впливає на собівартість будівництва. Від початку року собівартість в сегменті комфорт+ зросла на 17% до $850−1000/кв.м.

Що ще здорожчало:

Будматеріали. Зросли помітно в ціні бетон, гіпсокартон, штукатурка, плитка. Особливо відчутна нестача скла (великогабаритного, флоат), металопрофілів і систем скління — у проєктах бізнес-класу це стає особливо відчутно.

Зросли помітно в ціні бетон, гіпсокартон, штукатурка, плитка. Особливо відчутна нестача скла (великогабаритного, флоат), металопрофілів і систем скління — у проєктах бізнес-класу це стає особливо відчутно. Фасади. У проєктах класу «комфорт» застосовується «мокрий фасад», у бізнес-сегменті — дорогі системи з керамограніту, а в окремих кейсах — навіть натуральний камінь, як-от травертин. Ціни на них зросли на 25−40% за рік.

У проєктах класу «комфорт» застосовується «мокрий фасад», у бізнес-сегменті — дорогі системи з керамограніту, а в окремих кейсах — навіть натуральний камінь, як-от травертин. Ціни на них зросли на 25−40% за рік. Інженерія. Усе більше девелоперів відмовляються від електрокотлів, що були популярні у 2022−2023 роках, через складнощі з постачанням, здорожчання електрообладнання і систематичними аварійними та стабілізаційними відключеннями. Газові системи стають актуальними там, де дозволяє висотність і ДБН.

Орієнтовне середнє зростання цін на основні будівельні матеріали в Україні від початку повномасштабної війни (лютий 2022 року) до травня 2025 року становить від 40 до 60%.

Наприклад, бетон здорожчав фактично вполовину, що пов’язано з підвищенням вартості палива, логістичними труднощами та зниженням виробничих потужностей до 30−40% від довоєнного рівня.

Вартість гіпсокартону збільшилась на 35−45%. Причини включають подорожчання сировини, зокрема гіпсу, та зростання енергетичних витрат.

Приблизно в цьому ж діапазоні спостерігається і зростання вартості штукатурки — 30−40%. Це зумовлено підвищенням цін на цемент і наповнювачі, а також збільшенням витрат на енергоносії. Плитка теж подорожчала: зростання на 50−60%. Основні фактори — імпортозалежність, зростання вартості логістики та енергетичних ресурсів.

Частка імпортних будматеріалів у середньостатистичному проєкті зросла фактично вдвічі: з 12−14% у 2021 році до 23% у 2023-му, і майже досягла 25% у 2024 році. Такі дані наводять у DIM, посилаючись на власні аналітичні дані.

Довідка Finance.ua:

за даними ЛУН, потенційні покупці переконані, надалі ціни на первинці та вторинці на столичному ринку нерухомості продовжуватимуть зростати;

за оновленими статистиками європейських держав стало відомо, що українці активно купують нерухомість у двох країнах. Йдеться про Польщу та Туреччину;



протягом 2023−2024 років український будівельний ринок показав позитивну динаміку. Цьому сприяли активізація економічної активності в центральних і західних регіонах, а також відновлення зруйнованої війною інфраструктури та програми захисту енергооб’єктів. Водночас обсяг самого ринку ще залишається майже вдвічі меншим за рівень довоєнного 2021 року.



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