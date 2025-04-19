Де в Україні найбільше будували житло у 2024 році — Finance.ua

Де в Україні найбільше будували житло у 2024 році Сьогодні 09:11 — Нерухомість

Де в Україні найбільше будували житло у 2024 році

Протягом 2023−2024 років український будівельний ринок показав позитивну динаміку. Цьому сприяли активізація економічної активності в центральних і західних регіонах, а також відновлення зруйнованої війною інфраструктури та програми захисту енергооб’єктів. Водночас обсяг самого ринку ще залишається майже вдвічі меншим за рівень довоєнного 2021 року.

Про це йдеться у аналітиці GMK Center.

Ринок житлової нерухомості

За підсумками 2024 року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в Україні збільшилася на 32% - до 9,8 млн кв. м.

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Регіональними лідерами прогнозовано є Київ — 1,41 млн кв. м (14,5% від загального розміру), Київська та Львівська області — 1,95 млн кв. м (19,9%) і 1,06 млн кв. м (10,9%) відповідно.

За словами гендиректора девелоперської компанії Greenol Олега Приходька, основними причинами такого зростання стали такі чинники:

дія держпрограм підтримки, таких як «єОселя», яка стимулювала попит на житло, зокрема в сегменті первинного ринку. У 2024 році обсяг виданих кредитів за програмою становив 14,6 млрд грн (+66% р./р.), хоча у ІІ півріччі кредитування сповільнилося через зміну умов надання кредитів та брак коштів. План по «єОселі» на 2025 рік передбачає 18 млрд грн.

(+66% р./р.), хоча у ІІ півріччі кредитування сповільнилося через зміну умов надання кредитів та брак коштів. План по «єОселі» на 2025 рік передбачає 18 млрд грн. Активність забудовників зосередилася у віддалених від бойових дій регіонах — Київській, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони стали магнітами для внутрішньо переміщених осіб, що посилило попит на житло і стимулювало завершення проєктів, розпочатих ще до війни.

Поступове налагодження логістики та стабілізація поставок будматеріалів, попри високі витрати на енергоносії та логістику, які зросли в рази порівняно з довоєнним періодом.

Як зазначають аналітики, активно розвивається іпотека — на кінець 2024-го обсяг іпотеки на 30% перевищив довоєнний рівень, але її обсяги є абсолютно недостатніми в поточних умовах.

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«Чисті гривневі кредити населення за 2024 рік зросли майже на 40%. Частка іпотеки в портфелі кредитів населення за підсумками 2024 року підвищилася до 13,5%, проте залишається досить малою», — зазначають в НБУ.

Нагадаємо, за даними ЛУН, середня вартість квадратного метра від забудовників продовжує зростати.

В 1 кварталі 2025 року Львів зберігає лідерство за вартістю квадрата новобудов, проте найвище здорожчання продемонструвала Одеса.

У 1 кварталі 2025 року в більшості міст України фіксується збільшення середньої вартості квадратного метра в будинках, які зводяться.

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