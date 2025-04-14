Які ціни на квартири бізнес класу в столиці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які ціни на квартири бізнес класу в столиці

Нерухомість
54
Які ціни на квартири бізнес класу в столиці
Які ціни на квартири бізнес класу в столиці
Згідно опитування ЛУН, в січні 2025 року 50% очікували на підвищення цін на первинці, 33% вважали, що ціни залишаться без змін, 17% очікували на зниження цін від столичних забудовників.
Про це йдеться в опитування ЛУН.

Ціни щодо класу новобудов у І кварталі ціни:

  • економ здешевшав на 2,3 тис. грн в ціні за один квадратний метр (з 42 300 у січні до 40 000 грн у березні);
  • у новобудовах класу «комфорт» квадрат подорожчав на 1500 (з 43 000 до 44 500 грн);
  • об’єкти бізнес-класу зросли у ціні на 1900 грн (з 71 200 до 73 100 грн);
  • преміум піднявся на 300 грн (з 133 300 до 133 600 грн).
Загалом на первинному ринку столичної нерухомості справдилися очікування аналітиків щодо зростання цін. Згідно з опитуванням ЛУН, у січні 2025 року 50% потенційних покупців також очікували на підвищення цін на первинці, 33% вважали, що ціни залишаться без змін, 17% очікували на зниження цін від столичних забудовників.
При цьому 61% опитаних вважає, що ціни на первинку в Києві продовжать зростати.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, попри повномасштабну війну та постійні обстріли, ринок житла на сході України демонструє неочікувану активність. Попри війну українці готові інвестувати в житло, навіть у регіонах, де досі чути вибухи. Про це свідчать дані OLX Нерухомість.
У 2025 році в Харківській області фіксують суттєве зростання інтересу до купівлі квартир. Порівняно з березнем 2024 року, попит на вторинному ринку зріс на 48%, а на квартири у новобудовах — на 79%.

Довідка Finance.ua:

  • Вартість двокімнатних квартир на вторинному ринку коливається від 23 тисяч до 100 тисяч доларів. Ціна найперше залежить від міста, де пропонують житло. Найнижчі ціни на двокімнатні квартири зараз у Запоріжжі, а найдорожчі — у Києві.
  • Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла столиці нині становить від 55% до 65% залежно від сегменту — зокрема у класах «комфорт+» та «бізнес». Про це йдеться в аналітичному дослідженні групи компаній DIM.
Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України. Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua

Депозити в банках

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems