Які ціни на квартири бізнес класу в столиці — Finance.ua

Які ціни на квартири бізнес класу в столиці
Згідно опитування ЛУН, в січні 2025 року 50% очікували на підвищення цін на первинці, 33% вважали, що ціни залишаться без змін, 17% очікували на зниження цін від столичних забудовників.
Про це йдеться в опитування ЛУН.
Ціни щодо класу новобудов у І кварталі ціни:
- економ здешевшав на 2,3 тис. грн в ціні за один квадратний метр (з 42 300 у січні до 40 000 грн у березні);
- у новобудовах класу «комфорт» квадрат подорожчав на 1500 (з 43 000 до 44 500 грн);
- об’єкти бізнес-класу зросли у ціні на 1900 грн (з 71 200 до 73 100 грн);
- преміум піднявся на 300 грн (з 133 300 до 133 600 грн).
Загалом на первинному ринку столичної нерухомості справдилися очікування аналітиків щодо зростання цін. Згідно з опитуванням ЛУН, у січні 2025 року 50% потенційних покупців також очікували на підвищення цін на первинці, 33% вважали, що ціни залишаться без змін, 17% очікували на зниження цін від столичних забудовників.
При цьому 61% опитаних вважає, що ціни на первинку в Києві продовжать зростати.
Нагадаємо, попри повномасштабну війну та постійні обстріли, ринок житла на сході України демонструє неочікувану активність. Попри війну українці готові інвестувати в житло, навіть у регіонах, де досі чути вибухи. Про це свідчать дані OLX Нерухомість.
У 2025 році в Харківській області фіксують суттєве зростання інтересу до купівлі квартир. Порівняно з березнем 2024 року, попит на вторинному ринку зріс на 48%, а на квартири у новобудовах — на 79%.
Довідка Finance.ua:
- Вартість двокімнатних квартир на вторинному ринку коливається від 23 тисяч до 100 тисяч доларів. Ціна найперше залежить від міста, де пропонують житло. Найнижчі ціни на двокімнатні квартири зараз у Запоріжжі, а найдорожчі — у Києві.
- Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла столиці нині становить від 55% до 65% залежно від сегменту — зокрема у класах «комфорт+» та «бізнес». Про це йдеться в аналітичному дослідженні групи компаній DIM.
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