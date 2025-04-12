У яких містах України найдорожчі та найдешевші двокімнатні квартири — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких містах України найдорожчі та найдешевші двокімнатні квартири

Нерухомість
75
У яких містах України найдорожчі та найдешевші двокімнатні квартири
У яких містах України найдорожчі та найдешевші двокімнатні квартири
Вартість двокімнатних квартир на вторинному ринку коливається від 23 тисяч до 100 тисяч доларів. Ціна найперше залежить від міста, де пропонують житло. Найнижчі ціни на двокімнатні квартири зараз у Запоріжжі, а найдорожчі — у Києві.
Про це свідчать дані ЛУН.

У яких містах найнижчі ціни на двокімнатне житло

У Запоріжжі квартири з двома кімнатами продають за 23 800 доларів. Середня вартість за останні пів року знизилась на 5%. Це пов’язано з близьким розташуванням міста до лінії фронту та частими обстрілами.
Читайте також
На другому місці — Миколаїв, де середня вартість трохи вища. Двокімнатні квартири там пропонують за 30 тисяч доларів. За останні шість місяців ціни залишалися стабільними.
Суми посідають третє місце із вартістю в 31 тисячу доларів. Середня ціна за останні пів року знизились ще на 2%, що було зумовлено частішими обстрілами.
У Харкові двокімнатні квартири продають за 36 тисяч доларів. Вартість зросла на 9% за останні пів року. Це свідчить про те, що ринок у місті потрохи адаптовується до воєнних реалій.
Читайте також
П’ятірку міст із найдешевшою нерухомістю замикає Кропивницький. Там двокімнатні квартири в середньому коштують 39 тисяч доларів. За останні шість місяців вартість не змінилася.
У яких містах України найдорожчі та найдешевші двокімнатні квартири

Де продають найдорожчі двокімнатні квартири

У Києві житло з двома кімнатами в середньому продають за 100 тисяч доларів (+8% за пів року).
Вартість залежатиме від району: у Деснянському — можна купити і за 55 тисяч доларів, а в Печерському — ціни доходять до 193 тисяч доларів.
Читайте також
На другому місці — Львів, де двокімнатні квартири в середньому продають за 92 500 доларів (+4% за пів року).
А на третьому місці — Ужгород із середньою вартістю 89 тисяч доларів (+14% за пів року).
Нагадаємо, в Україні змінюються ставки податку на нерухомість, що набудуть чинності в 2025 році.
Згідно з новим законодавством, власники житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місцезнаходження.
Основною новацією є підвищення базової ставки до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, який перевищує норму.
Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Пройти опитування

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems