Планування, яких на всіх не вистачає: які квартири купують українці у війну — Finance.ua

Планування, яких на всіх не вистачає: які квартири купують українці у війну Сьогодні 16:06 — Нерухомість

Планування, яких на всіх не вистачає: які квартири купують українці у війну

Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла столиці нині становить від 55% до 65% залежно від сегменту — зокрема у класах «комфорт+» та «бізнес».

Про це йдеться в аналітичному дослідженні групи компаній DIM.

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За останній рік інтерес до таких адаптивних форматів зріс серед покупців всіх вікових категорій.

В віковій групі до 40 років кожен третій обирає європланування, переважно однокімнатні та двокімнатні квартири площею від 42 до 85 кв.м. Основний мотив — житло «для себе» або з урахуванням партнерства і майбутньої родини. Покупці від 40 років — кожен четвертий надає перевагу двокімнатним європлануванням або ергономічним трикімнатним квартирам площею 90−130 кв.м.

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«В обох вікових групах ключовим чинником вибору залишається функціональне зонування. Простора кухня-вітальня площею 24−27 кв. м виконує роль головної зони спільного дозвілля, а окремі спальні (12−14 кв. м) з санвузлами і гардеробами — забезпечують приватність та комфорт для відпочинку», — зазначає молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський, посилаючись на дані дослідження структури попиту київського регіону за останній рік.

Частка європланувань

У 2022 році частка європланувань в структурі попиту становила 38%, у 2023 — вже 44%, а у 2024 році зросла до 52%. При цьому пропозиція в цьому сегменті планувальних рішень досі обмежена: лише кожна восьма квартира у новобудовах, що зводяться у столиці, відповідає критеріям повноцінного європланування з просторою кухнею-вітальнею, ізольованими спальнями та ефективним зонуванням.

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Тенденції

Тенденція на зростання попиту на європланування збережеться і в 2025 році. Серед причин — зміна стилю життя, зростання кількості членів родини, що перебуваються одночасно вдома, та прагнення до багатофункціонального простору.

Нагадаємо, згідно з новим законодавством , власники житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місцезнаходження.

Основною новацією є підвищення базової ставки до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, який перевищує норму. Наприклад, для квартир понад 60 квадратних метрів або будинків понад 120 квадратних метрів ця норма стане обов’язковою. Водночас у великих містах, таких як Київ чи Одеса, місцева влада може запровадити додаткові коефіцієнти, які вплинуть на кінцеву суму.

Довідка Finance.ua:

На вторинному ринку нерухомості Києва суттєво зросли ціни. За останні 6 місяців квадратні метри тут здорожчали на 8,69%, або майже на 5 000 грн — із середніх 57 242 до 62 214 грн (враховується вартість всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).

Українці, чиє житло знищене внаслідок російської агресії, можуть отримати компенсацію для будівництва на власній ділянці. У середньому сума становить 1,5 млн грн.

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