Планування, яких на всіх не вистачає: які квартири купують українці у війну — Finance.ua
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Планування, яких на всіх не вистачає: які квартири купують українці у війну

Нерухомість
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Планування, яких на всіх не вистачає: які квартири купують українці у війну
Планування, яких на всіх не вистачає: які квартири купують українці у війну
Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла столиці нині становить від 55% до 65% залежно від сегменту — зокрема у класах «комфорт+» та «бізнес».
Про це йдеться в аналітичному дослідженні групи компаній DIM.
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За останній рік інтерес до таких адаптивних форматів зріс серед покупців всіх вікових категорій.
Планування, яких на всіх не вистачає: які квартири купують українці у війну
В віковій групі до 40 років кожен третій обирає європланування, переважно однокімнатні та двокімнатні квартири площею від 42 до 85 кв.м. Основний мотив — житло «для себе» або з урахуванням партнерства і майбутньої родини. Покупці від 40 років — кожен четвертий надає перевагу двокімнатним європлануванням або ергономічним трикімнатним квартирам площею 90−130 кв.м.
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Планування, яких на всіх не вистачає: які квартири купують українці у війну
«В обох вікових групах ключовим чинником вибору залишається функціональне зонування. Простора кухня-вітальня площею 24−27 кв. м виконує роль головної зони спільного дозвілля, а окремі спальні (12−14 кв. м) з санвузлами і гардеробами — забезпечують приватність та комфорт для відпочинку», — зазначає молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський, посилаючись на дані дослідження структури попиту київського регіону за останній рік.
Частка європланувань
У 2022 році частка європланувань в структурі попиту становила 38%, у 2023 — вже 44%, а у 2024 році зросла до 52%. При цьому пропозиція в цьому сегменті планувальних рішень досі обмежена: лише кожна восьма квартира у новобудовах, що зводяться у столиці, відповідає критеріям повноцінного європланування з просторою кухнею-вітальнею, ізольованими спальнями та ефективним зонуванням.
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Тенденції

Тенденція на зростання попиту на європланування збережеться і в 2025 році. Серед причин — зміна стилю життя, зростання кількості членів родини, що перебуваються одночасно вдома, та прагнення до багатофункціонального простору.
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Нагадаємо, згідно з новим законодавством, власники житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місцезнаходження.
Основною новацією є підвищення базової ставки до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, який перевищує норму. Наприклад, для квартир понад 60 квадратних метрів або будинків понад 120 квадратних метрів ця норма стане обов’язковою. Водночас у великих містах, таких як Київ чи Одеса, місцева влада може запровадити додаткові коефіцієнти, які вплинуть на кінцеву суму.

Довідка Finance.ua:

  • На вторинному ринку нерухомості Києва суттєво зросли ціни. За останні 6 місяців квадратні метри тут здорожчали на 8,69%, або майже на 5 000 грн — із середніх 57 242 до 62 214 грн (враховується вартість всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).
  • Українці, чиє житло знищене внаслідок російської агресії, можуть отримати компенсацію для будівництва на власній ділянці. У середньому сума становить 1,5 млн грн.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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