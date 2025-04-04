Нові правила податку на нерухомість у 2025 — Finance.ua
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Нові правила податку на нерухомість у 2025

Нерухомість
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Нові правила податку на нерухомість у 2025
Нові правила податку на нерухомість у 2025
В Україні змінюються ставки податку на нерухомість, що набудуть чинності в 2025 році.
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Згідно з новим законодавством, власники житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місцезнаходження.
Основною новацією є підвищення базової ставки до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, який перевищує норму.
Приклад
Наприклад, для квартир понад 60 квадратних метрів або будинків понад 120 квадратних метрів ця норма стане обов’язковою. Водночас у великих містах, таких як Київ чи Одеса, місцева влада може запровадити додаткові коефіцієнти, які вплинуть на кінцеву суму.
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Для соціально вразливих категорій громадян передбачено низку пільг, зокрема для багатодітних сімей, ветеранів та пенсіонерів.
Державна податкова служба рекомендує всім власникам нерухомості ознайомитися з новими правилами та, за необхідності, звернутися за консультацією до офіційних установ.
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Нагадаємо, Державна податкова служба вже почала розсилати українцям електронні листи щодо сплати щорічного податку на нерухоме майно, крім земельних ділянок.

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Довідка Finance.ua:

  • Якщо будинок або квартира в Україні були зруйновані внаслідок війни настільки, що в них неможливо жити, власнику надається звільнення від податку на нерухомість.
  • Це правило поширюється на території, де відбувалися бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією.
За матеріалами:
fin.biz.ua
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