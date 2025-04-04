Нові правила податку на нерухомість у 2025 — Finance.ua

Нові правила податку на нерухомість у 2025
В Україні змінюються ставки податку на нерухомість, що набудуть чинності в 2025 році.
Згідно з новим законодавством, власники житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місцезнаходження.
Основною новацією є підвищення базової ставки до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, який перевищує норму.
Приклад
Наприклад, для квартир понад 60 квадратних метрів або будинків понад 120 квадратних метрів ця норма стане обов’язковою. Водночас у великих містах, таких як Київ чи Одеса, місцева влада може запровадити додаткові коефіцієнти, які вплинуть на кінцеву суму.
Для соціально вразливих категорій громадян передбачено низку пільг, зокрема для багатодітних сімей, ветеранів та пенсіонерів.
Державна податкова служба рекомендує всім власникам нерухомості ознайомитися з новими правилами та, за необхідності, звернутися за консультацією до офіційних установ.
Нагадаємо, Державна податкова служба вже почала розсилати українцям електронні листи щодо сплати щорічного податку на нерухоме майно, крім земельних ділянок.
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Довідка Finance.ua:
- Якщо будинок або квартира в Україні були зруйновані внаслідок війни настільки, що в них неможливо жити, власнику надається звільнення від податку на нерухомість.
- Це правило поширюється на території, де відбувалися бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією.
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