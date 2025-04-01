Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з росією — Finance.ua

Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з росією Сьогодні 09:14 — Нерухомість

Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з росією

Унаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні знищено близько 13% житлового фонду.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська під час діалогу «Інформаційна безпека власності в умовах воєнних викликів».

«Ми будемо і надалі говорити про те, якої шкоди ми зазнали у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф і війною, яка триває вже четвертий рік. Частина архівів БТІ була втрачена, у зв’язку з чим правовстановлюючі документи (щодо права власності громадян на житло. — Ред.) були просто втрачені та не підлягають відновленню. І тому ми максимально підкреслюємо важливість внесення громадянами інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно», — заявила Козловська.

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Вона додала, що в Україні 13% житлового фонду знищено або пошкоджено.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни росії проти України понад 3,5 мільйона українців втратили житло.

Як повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, за весь час військової агресії рф, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати одного трильйона доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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