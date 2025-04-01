Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з росією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з росією

Нерухомість
33
Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з росією
Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з росією
Унаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні знищено близько 13% житлового фонду.
Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська під час діалогу «Інформаційна безпека власності в умовах воєнних викликів».
«Ми будемо і надалі говорити про те, якої шкоди ми зазнали у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф і війною, яка триває вже четвертий рік. Частина архівів БТІ була втрачена, у зв’язку з чим правовстановлюючі документи (щодо права власності громадян на житло. — Ред.) були просто втрачені та не підлягають відновленню. І тому ми максимально підкреслюємо важливість внесення громадянами інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно», — заявила Козловська.
Читайте також
Вона додала, що в Україні 13% житлового фонду знищено або пошкоджено.
Нагадаємо, за час повномасштабної війни росії проти України понад 3,5 мільйона українців втратили житло.
Як повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, за весь час військової агресії рф, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати одного трильйона доларів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems