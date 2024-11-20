Податок на нерухомість в Україні: кому доведеться заплатити у 2025 році — Finance.ua
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Податок на нерухомість в Україні: кому доведеться заплатити у 2025 році

Особисті фінанси
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Податок на нерухомість в Україні: кому доведеться заплатити у 2025 році
Податок на нерухомість в Україні: кому доведеться заплатити у 2025 році
Українцям у 2025 році доведеться сплатити податок на нерухомість. Зазвичай податок платять власники великих об’єктів нерухомості, а зібрані кошти йдуть до місцевого бюджету. Місцеві органи влади встановлюють ставку податку, беручи до уваги тип будівлі та її розташування.
Про це пише портал «Експерт».
Якщо будинок або квартира в Україні були зруйновані внаслідок війни настільки, що в них неможливо жити, власнику надається звільнення від податку на нерухомість. Це правило поширюється на території, де відбувалися бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією.
Податок на майно стягується тільки з житла, розмір якого перевищує встановлені межі:
  • квартири площею понад 60 кв. м;
  • приватні будинки площею понад 120 кв. м;
  • комбінована житлова нерухомість площею понад 180 кв. м (йдеться про квартиру — від 60 квадратів і будівлю від 120 квадратів).
Податок стягується тільки з площі, яка перевищує встановлені межі. Наприклад, якщо квартира має площу 65 квадратних метрів, податок буде нараховано тільки на додаткові 5 квадратних метрів.

Сума податку

Варто зазначити, що ставка податку на майно залежить від мінімальної заробітної плати, встановленої за попередній звітний рік.
У 2025 році максимальна ставка становитиме 1,5% від мінімальної зарплати 2024 року (8000 гривень), що призведе до максимального податку в розмірі 120 гривень за кожен зайвий квадратний метр.
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Що ще треба знати

Зверніть увагу, що податок на майно не нараховується, якщо квартира належить кільком власникам, і частка кожного з них не перевищує мінімальної оподатковуваної площі. Приміром, якщо у квартирі площею 65 квадратних метрів два власники, кожному з них дістається по 32,5 квадратних метрів. Оскільки ця площа менша за мінімальний податок, власники звільняються від сплати.
При цьому є податкові пільги, що застосовуються до об’єктів нерухомості. До них належать такі:
  • зруйнованим або непридатним для проживання через війну війни;
  • розташований в активних або нещодавно активних зонах бойових дій;
  • перебувають на територіях під тимчасовою окупацією.
Крім того, слід пам’ятати, що за прострочення сплати податку на майно передбачено штрафи. У разі затримки до 30 днів розмір штрафу становитиме 10%. Якщо платіж не надійде протягом понад 30 днів, штраф зросте до 20% від суми податку. Тому важливо своєчасно сплачувати податок, щоб уникнути зайвих витрат.
За матеріалами:
Фокус
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