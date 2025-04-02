Що відбувається з цінами на квартири в Україні: аналітика первинки та вторинки — Finance.ua

Що відбувається з цінами на квартири в Україні: аналітика первинки та вторинки Сьогодні 16:02 — Нерухомість

Що відбувається з цінами на квартири в Україні: аналітика первинки та вторинки

Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості Dim.Ria дослідив зміни на ринку первинної та вторинної нерухомості станом на кінець березня 2025 року. Проаналізували рух цін, попиту і пропозиції, порівнявши їх місяць до місяця та рік до року. Фахівці відзначили високий попит відносно кількості пропозицій з оренди та продажу вторинного житла, а також підвищення цін у таких пропозиціях.

Первинний ринок

Пропозиція

Наприкінці березня 2025 активними залишаються відділи продажів у 77% новобудов. За минулий місяць в Україні здали в експлуатацію 9 новобудов на 10 секцій, з них чотири новобудови — у Києві та області, по дві — у Вінницькій та Львівській областях.

Відсоток завершених проєктів серед усіх областей України найбільший у Рівненській, Одеській та Запорізькій областях — 56−57%. Також високий рівень добудованих обʼєктів у Волинській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях — понад 40%.

Ціни

Середня вартість квадратного метра у валюті протягом місяця дещо збільшилась у більшості областей України. Рік до року ціна також переважно зростала у регіонах, що віддалені від зони бойових дій, найбільше — у Чернівецькій, Рівненській, Вінницький, Закарпатській та Волинській областях, на 7−13%. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою ціною $1 358 за м².

Вторинний ринок

Пропозиція

У березні порівняно з лютим на ринку вторинного житла найсуттєвіше збільшилась кількість пропозицій у Харківській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Ціна

Аналітики Dim. Ria фіксують, що ціна продажу однокімнатної квартири у березні коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за березень 2024 року вона переважно зростала.

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За місяць найбільший ріст показали Чернівецька (+8%) та Львівська (+4%) області. Містом з найдорожчим житлом лишається Київ: у березні власники пропонували покупцям заплатити за однокімнатну квартиру у середньому $90 тис.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим є Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири майже $132 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, $46 тис.

Попит

Протягом місяця інтерес користувачів до вторинного житла спадав, найсильніше у відсотковому значенні — у Запорізькій та Миколаївській областях. Проте кількість відгуків користувачів у кожній області перевищувала кількість доданих оголошень.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у березні в Києві склало 1:2, і це найменш значна різниця. Так, у Тернопільській області вона становить 1:17, у Вінницькій — 1:14, а в Житомирській — 1:12.

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