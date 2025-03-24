Який відсоток зарплати витрачають на оренду житла українці (інфографіка) — Finance.ua
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Який відсоток зарплати витрачають на оренду житла українці (інфографіка)

Особисті фінанси
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Який відсоток зарплати витрачають на оренду житла українці (інфографіка)
Який відсоток зарплати витрачають на оренду житла українці (інфографіка)
Витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди. У регіонах поблизу зон ведення активних бойових дій вони становлять 15−30%. Водночас у Львові, Ужгороді та Києві витрати на оренду забирають левову частку доходів.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.
Для багатьох українців оренда житла займає більшу частину місячного бюджету. У різних регіонах співвідношення вартості оренди до зарплати суттєво відрізняється: якщо в одних містах мешканці віддають на житло майже весь дохід, то в інших витрати значно нижчі.
Інфографіка: OLX
Інфографіка: OLX

Де орендувати житло найдорожче

Найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові та Києві. Жителі Ужгорода витрачають найбільше коштів — 75% доходу йде на оренду, оскільки медіанна вартість житла становить 16 900 грн при зарплаті 22 500 грн.
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У Львові оренда коштує 17 000 грн, що складає 68% від доходу.
У столиці — 15 999 грн, що становить 65% при середній заробітній платі 24 500 грн.

Де орендувати житло найдешевше

Найнижче співвідношення вартості оренди до зарплати спостерігається у Херсоні: щоб винаймати однокімнатну квартиру, доведеться віддавати 15% від середньої зарплати, яка складає 20 000 грн.
Трохи більше витрачають на оренду харків’яни — 20% від зарплати 20 000 грн.
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У Запоріжжі та Миколаєві — 27% від доходу при зарплаті 18 500 грн. У Одесі, Сумах та Кропивницькому витрати на оренду складають 36% від доходу: в Одесі при зарплаті 22 500 грн, в Сумах при 18 000 грн та Кропивницькому — 18 225 грн.

Середні ціни

Досить поміркованими можна назвати міста, де оренда житла становить близько 50% від зарплати. Серед них — Полтава, Черкаси, Вінниця, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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