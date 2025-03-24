Який відсоток зарплати витрачають на оренду житла українці (інфографіка) — Finance.ua

Який відсоток зарплати витрачають на оренду житла українці (інфографіка)
Витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди. У регіонах поблизу зон ведення активних бойових дій вони становлять 15−30%. Водночас у Львові, Ужгороді та Києві витрати на оренду забирають левову частку доходів.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.
Для багатьох українців оренда житла займає більшу частину місячного бюджету. У різних регіонах співвідношення вартості оренди до зарплати суттєво відрізняється: якщо в одних містах мешканці віддають на житло майже весь дохід, то в інших витрати значно нижчі.
Де орендувати житло найдорожче
Найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові та Києві. Жителі Ужгорода витрачають найбільше коштів — 75% доходу йде на оренду, оскільки медіанна вартість житла становить 16 900 грн при зарплаті 22 500 грн.
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У Львові оренда коштує 17 000 грн, що складає 68% від доходу.
У столиці — 15 999 грн, що становить 65% при середній заробітній платі 24 500 грн.
Де орендувати житло найдешевше
Найнижче співвідношення вартості оренди до зарплати спостерігається у Херсоні: щоб винаймати однокімнатну квартиру, доведеться віддавати 15% від середньої зарплати, яка складає 20 000 грн.
Трохи більше витрачають на оренду харків’яни — 20% від зарплати 20 000 грн.
У Запоріжжі та Миколаєві — 27% від доходу при зарплаті 18 500 грн. У Одесі, Сумах та Кропивницькому витрати на оренду складають 36% від доходу: в Одесі при зарплаті 22 500 грн, в Сумах при 18 000 грн та Кропивницькому — 18 225 грн.
Середні ціни
Досить поміркованими можна назвати міста, де оренда житла становить близько 50% від зарплати. Серед них — Полтава, Черкаси, Вінниця, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.
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